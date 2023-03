Prova a unire caffè e acetone e scopri cosa succede. Ti semplificherà la vita nelle pulizie domestiche

Unendo caffè e acetone ottieni una soluzione sgrassante e disincrostante. Provala e il fondo di pentole e padelle tornerà a brillare senza fatica! Leggi come fare.

Sempre più spesso, per le pulizie domestiche si usano rimedi naturali. Al supermercato troviamo intere corsie piene di detergenti, detersivi e prodotti di vario genere. Ognuno specifico per la pulizia di un determinato ambiente o per svolgere mansioni specifiche. Ultimamente sempre più persone, però, ricorrono a rimedi naturali. Le motivazioni fondamentali sono due. Da una parte, il costo della vita sempre più caro. Oltre alle bollette, da un anno a questa parte, tutto è rincarato, e anche fare la spesa è diventato un salasso! Dall’altra parte, poi, c’è una maggiore attenzione per l’ambiente e il pianeta in cui viviamo e che lasceremo ai nostri figli.

I rimedi della nonna sono sempre alleati validi ed efficaci

Effettivamente, per le pulizie domestiche, può bastare davvero poco. Grandi alleati sono il limone, l’aceto, il bicarbonato di sodio e il sapone di Marsiglia. Sono ottimi prodotti che, se bene utilizzati, risultano efficacissimi per risolvere tanti problemi di economia domestica.

Ad esempio, il moderno piano ad induzione diventa pulito con del semplice succo di limone. Ed ancora, per igienizzare a fondo i pavimenti e pulirli senza lasciare antiestetici aloni, basta pulire il mocio con un comunissimo ingrediente presente in tutte le cucine.

Prova a unire caffè e acetone: ti svelo cosa ottieni

In questo articolo ti suggeriamo un mix detergente molto potente ma semplicissimo da creare. È qualcosa di diverso dai soliti limone e aceto e dal comune bicarbonato. Avremo bisogno di 2 prodotti sempre molto comuni che tutti abbiamo in casa: caffè (chi non ne beve una tazza almeno la mattina!) e acetone (il solvente per rimuovere lo smalto dalle unghie). Vediamo nello specifico cosa ci serve:

½ tazza di acetone ;

; ½ tazza di caffè freddo non zuccherato ;

; 1 cucchiaio di detersivo liquido per piatti.

Procedimento

In una ciotola, versare prima il caffè e poi l’acetone; mescolare per bene; infine, unire il sapone liquido; mescolare di nuovo fino a ottenere un composto unico ed uniforme.

Travasare quindi la soluzione ottenuta in un flacone dotato di spruzzino.

Addio incrostazioni

Prova a unire caffè e acetone. La sostanza che ottieni è un potente disincrostante. La soluzione così ottenuta sarà quindi un validissimo alleato per pulire alla perfezione pentole, padelle, teglie e casseruole con il fondo incrostato.

Utilizzare il nostro disincrostante casalingo è davvero molto facile. Basterà infatti spruzzarne una dose piuttosto abbondante sulla parte incrostata e aspettare alcuni minuti. Più tempo si aspetta e più, ovviamente, il prodotto agirà meglio. Dopodiché strofinare vigorosamente usando una spugna per piatti. Se necessario, in caso di incrostazioni molto ostinate, ripetere il trattamento anche 2 o 3 volte. Il mix di caffè e acetone è ottimo anche per sgrassare la cappa della cucina. In questo caso, dopo il periodo di posa, risciacquare passando una spugna intrisa d’acqua e poi asciugare con un panno morbido.