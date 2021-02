Il radicchio rosso è un ortaggio molto coltivato nel nord d’Italia. Viene raccolto proprio in questo periodo dell’anno, a febbraio, e si mangia in moltissimi modi diversi, sia da crudo che da cotto. Possiamo per esempio gustarlo nel famoso risotto alla trevigiana.

L’ingrediente segreto per un’insalata particolare è proprio lui, il radicchio rosso, che dona al piatto un gusto deciso e unico, inconfondibile.

La presenza, inoltre, del formaggio caprino rende questa insalata completa dal punto di vista nutrizionale e ricca di tutti i nutrienti necessari per un pasto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

200 gr di formaggio caprino;

200 gr di radicchio rosso;

100 gr di mele asprigne;

40 gr di zucca;

12 pomodori ciliegini;

1 cucchiaio di marmellata di mirtilli;

1 ciuffetto di prezzemolo;

1/2 cucchiaino di cumino;

il succo di un limone;

1 cucchiaino di zucchero;

olio d’oliva;

sale;

pepe.

L’ingrediente segreto per un’insalata particolare

Sciogliamo il nostro cucchiaino di zucchero in mezzo bicchiere d’acqua. Puliamo la zucca levando la buccia e levando i semi e i filarini al suo interno. Tagliamola a fettine sottili e bagniamola con l’acqua zuccherata. Accendiamo il forno a 80° in modalità statica e inforniamo per circa due ore la nostra zucca. Mentre la zucca cuoce, tagliamo le mele a fettine sottili, puliamo il radicchio e tagliamolo a listarelle. Prendiamo un’insalatiera e mettiamoci dentro il radicchio, la mela, la marmellata, il limone, il cumino, l’olio, il sale e il pepe.

Condiamo bene il tutto per far prendere alla verdura e alla frutta gli aromi necessari. Tagliamo i pomodori a spicchi e condiamoli con 2-3 cucchiai di olio e col prezzemolo tritato. Su di un piatto da portata, disponiamo le fettine di zucca e distribuiamo sulla superficie la mela e il radicchio conditi. Aggiungiamo il formaggio caprino tagliato a dadini e gli spicchi di pomodoro e continuiamo a condire con un filo d’olio.

La nostra insalata di radicchio è dunque pronta per essere servita.