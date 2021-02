La zucca è davvero la protagonista degli autunni e degli inverni di tutta la penisola. Protagonista di moltissime ricette, viene celebrata per preparazioni sia dolci che salate. Ci sono ricette poi che sono semplicissime da realizzare, come questa fragrante torta di zucca gialla e bietole.

Il sapore dolce delle bietole si fonde con quello più deciso della zucca gialla e ci danno una torta salata a cui sarà molto difficile resistere e che diventerà un piatto unico che verrà riproposto sulle nostre tavole molto di frequente.

Ingredienti

2 rotoli di pasta sfoglia rotonda;

200 gr di bietole;

400 gr di zucca gialla;

1 cipolla;

125 gr di riso;

2 uova intere;

30 gr di parmigiano grattugiato;

1 spicchio d’aglio;

maggiorana;

noce moscata;

olio d’oliva;

sale.

Fragrante torta di zucca gialla e bietole

Puliamo per prima cosa la zucca gialla, togliamo la buccia, i semi e i filamenti interni. Accendiamo il forno e settiamolo su 180°. Prepariamo la zucca a fettine e inforniamola per circa 30 minuti, il tempo di farla diventare molto morbida. A parte, lessiamo il riso in acqua bollente e cuociamolo al dente, quindi scoliamolo e mettiamolo da parte. Puliamo e laviamo bene le bietole e facciamole quindi cuocere in abbondante acqua salata per circa cinque minuti al massimo. Sgoccioliamole, tritiamole con la zucca e versiamo le verdure in una terrina con il riso.

Prendiamo un piccolo tegame e facciamo soffriggere l’aglio e la cipolla già finemente triturati, quindi versiamo nel nostro soffritto le verdure già cotte con il riso, mescoliamo il tutto con cura e aggiungiamo la maggiorana e la noce moscata, il parmigiano e il sale. Uniamo quindi come ultima cosa le uova.

Stendiamo il disco di pasta sfoglia nello stampo da torta e premiamo bene con le dita per farlo aderire. Buchiamolo con una forchetta e versiamo tutto il composto. Copriamo con l’altro disco e inforniamo a 180° per 40 minuti, dovrà formarsi la crosticina.

Serviamo la nostra fragrante torta di zucca gialla e bietole calda.