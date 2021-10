Non solo le casalinghe ma ogni persona che voglia avere una vita indipendente deve prima o poi imparare a fare il bucato. Sebbene sembri facile, non lo è per tutti e non lo è sempre.

Può capitare, infatti, che a fine lavaggio i panni non siano puliti perché non tutte le macchie sono di facile rimozione. Così come può capitare che, pur riuscendo bene nell’intento della pulizia, i panni anche se puliti, non profumino.

E ciò pur avendo aggiunto al lavaggio l’ammorbidente o comunque un detersivo profumato.

E non c’è cosa peggiore che avere panni lavati che emanano un cattivo odore.

In un precedente articolo che potrete leggere qui abbiamo svelato come avere un bucato sempre morbido e profumato.

Oggi sveleremo un altro infallibile metodo semplice ed economico per far profumare i vestiti.

Ma andiamo a vedere innanzitutto le cause del cattivo odore.

Prima di tutto per evitare questo inconveniente, sarebbe opportuno non riempire la lavatrice al massimo. Quando i panni sono troppi, potrebbero non lavarsi bene.

Altro accorgimento da adottare è di lavare i panni seguendo il lavaggio consigliato per la tipologia di biancheria. Oggi, infatti, tutte le lavatrici, indicano i vari tipi di lavaggio che la macchina può effettuare. Ed ogni programma suggerito, consente il lavaggio di indumenti della stessa tipologia indicando la temperatura più confacente.

Attenzione all’oblò

Un’accortezza non a tutti nota, è che è meglio non aspettare troppo prima di estrarre i panni dalla lavatrice. Questo perchè non aprendo l’oblò, si rischia che i panni, chiusi per tanto tempo all’umido, una volta asciugati, emanino poi cattivi odori.

Sarebbe opportuno poi stenderli all’aria aperta ogni qualvolta sia possibile.

Quando infatti li stendiamo al chiuso, i panni non asciugano allo stesso modo e ciò potrebbe determinare la presenza, successivamente, di cattivi odori.

Stendendoli invece al sole, abbiamo la certezza che tutta l’acqua andrà via e non resterà puzza di umidità.

Una volta asciutti, poi li stireremo se necessario e li riporremo al loro posto.

Infallibile metodo semplice ed economico per far profumare i vestiti

Una volta che avremo seguito questi passaggi, basterà adottare questo trucchetto per averli sempre profumati.

Basterà infatti mettere dei sacchetti profumati sia negli armadi che nei cassetti dove andremo a riporre i panni. Così facendo ci assicureremo di averli sempre profumati.

Magari potremmo mettere in ogni cassetto più sacchetti, e così anche nell’armadio. Il risultato sarà sorprendente!

La fragranza possiamo sceglierla in base ai nostri gusti.

Tra l’altro, in un precedente articolo abbiamo anche spiegato quale pasta utilizzare per profumare armadi e cassetti a nostro piacimento.

In questo modo, l’odore gradevole rilasciato dai sacchetti, profumerà non solo i capi, ma anche il posto in cui andremo a riporli.

Ecco, quindi, un infallibile metodo semplice ed economico per far profumare i vestiti.