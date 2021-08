Siamo a metà agosto e purtroppo per tanti è già tempo di rientrare al lavoro. Le ferie per molti, infatti, sono ormai finite. Per altri finiranno a breve.

Quindi, tante cose, tornati a casa, possono essere riposte nell’armadio. Sappiamo bene infatti che le riprenderemo direttamente l’anno prossimo. Basta pensare a chi infatti sa per certo che al mare non tornerà prima della prossima estate.

Ecco, quindi, che lavati i costumi, i teli mare e tutto l’occorrente, è il caso di riporli al loro posto.

Lo stesso potremmo dire per chi ha trascorso le vacanze in montagna. Scarponi e attrezzi, ma anche l’abbigliamento, va rimesso a posto. Inutile rinviare.

Come sistemare l’armadio

L’ideale sarebbe avere degli scomparti nell’armadio dove sistemare le cose che sappiamo già non utilizzeremo più. In questo modo faremo meno fatica. Andremo infatti a sistemare le cose a mano a mano senza accumulare tutto il lavoro a settembre. Sarà dura, infatti, poi riprendere la vita quotidiana e avere al contempo tanto da fare in casa.

Organizzando invece il lavoro, l’armadio sarà sempre pulito e ordinato. In più quando ci occorre qualcosa, sappiamo già dove riprenderla.

Basta mettere questa pasta nei nostri armadi per farli profumare

Profumare l’armadio è sicuramente uno degli obiettivi a cui teniamo. Non c’è cosa più piacevole, infatti, che aprirli, trovare tutto in ordine e con un gradevole profumo di pulito.

Tra l’altro profumare cassetti e armadi è un’ottima idea non solo per mantenere i capi freschi più a lungo. Ma anche per allontanare i piccoli insetti, come ad esempio le tarme, che potrebbero annidarsi nei vestiti.

Tanti sono i profumi per cassetti che troviamo in commercio.

Una buona alternativa sappiamo essere il sapone. Se abbiamo infatti una saponetta particolarmente profumata, basta staccarne dei pezzetti. Andiamo poi a riporli in armadi e cassetti ed il gioco è fatto.

Ecco svelato come fare

Oppure, basta mettere questa pasta nei nostri armadi per farli profumare. Infatti sembra che il das sia la soluzione migliore da adottare.

Ebbene, questa pasta modellabile ci permetterà di avere armadi e cassetti sempre super profumati.

Con il das quindi andiamo a realizzare dei medaglioni e li lasciamo asciugare.

A questo punto basterà versare sugli stessi alcune gocce di oli essenziali. Oppure l’idea in più sarebbe versarci sopra un po’ del nostro profumo preferito.

Una volta infatti appesi i medaglioni nell’armadio, questi saranno profumatissimi.

Inoltre, così facendo non dovremo accontentarci dei profumi che troviamo in commercio. Ma andremo a profumare i nostri armadi con le fragranze a noi più gradite.