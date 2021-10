Ogni giorno ci passano per le mani decine di monete che prontamente intaschiamo ma senza mai osservare di che natura siano. Alcune monete, e non necessariamente quelle d’epoca, possono raggiungere valori stellari se mantenute nelle giuste condizioni. Ad esempio, chi trova questa rarissima moneta da 20 centesimi potrebbe mettere in tasca fino a 10.000 euro. Questo evidenzia ancora di più che potremmo essere stati possessori di una vera miniera d’oro senza accorgercene.

Infatti, seppur rare, sono moltissime le monete in circolazione che potrebbero svoltarci la vita in modo totalmente inaspettato.

Quali sono le monete rare?

Per capire di quali si tratta, dovremo fare attenzione al se la moneta in nostro possesso faccia o meno parte di un’edizione limitata. Queste sono monete prodotte per eventi specifici e per cui il numero in circolazione è sensibilmente ridotto. Nel Principato di Monaco, ad esempio, sono stati fatti coniare per occasioni diverse, delle monete commemorative da 2 euro.

Beh, frughiamoci in tasca perché potrebbero arrivare soldi a cascata sui fortunati che trovano queste rarissime monete da 2 euro.

In alternativa, la quotazione delle monete schizza alle stelle quando queste presentano dei difetti di conio, ossia delle difformità rispetto alla stampa originale. Proprio a questa categoria appartiene la moneta fortunata di cui tratteremo.

Pochi sanno che questa moneta da 1 euro potrebbe valerne quasi 100.000

Stiamo parlando di una rarissima moneta del 2003 coniata in Italia, attualmente in vendita su una nota piattaforma online ad una cifra esorbitante. Pochi sanno che questa moneta da 1 euro potrebbe valerne quasi 100.000 a causa della mancanza di un particolare fondamentale.

Le monete da 1 euro rappresentano l’iconico Uomo Vitruviano di da Vinci, le sigle della Repubblica italiana, l’Europa, e le 12 stelle che la simboleggiano. Eppure, come evidenzia il venditore, alla moneta manca una stella per ogni lato, caratteristica per la quale il prezzo è estremamente alto.

Prudenza negli affari

Adesso saremo sicuramente più avveduti in pausa alle macchinette prima di inserire gli spicci, perché un caffè potrebbe esserci costato una vera fortuna.

Tuttavia, ogni moneta è unica e il prezzo di un solo esemplare potrebbe essere indicativo.

Infatti, se è pur vero che con le monete è possibile fare dei veri e propri affari, come detto in principio, è fondamentale il loro stato stato di conservazione. Inoltre, se pensiamo di aver trovato delle monete rare, magari anche tra quelle ereditate, non fidiamoci di stime approssimative o improvvisate. Prima di concludere un affare, sarebbe sempre bene avere il pare esperto di un numismatico.