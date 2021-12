A volte si è così abituati a usare qualcosa che quasi non ci si accorge della sua esistenza. E quando arriva il momento di pulire, ce ne dimentichiamo e lo lasciamo riempire di polvere.

Per esempio, spesso ci scordiamo di questi 5 insospettabili oggetti della casa che potrebbero essere un covo di polvere, germi e batteri. Ma ci sono altri strumenti che sfruttiamo quotidianamente per la nostra bellezza e che, proprio per questo motivo, dovremmo pulire a fondo. Sono i pettini e le spazzole per capelli, che usiamo più volte ogni giorno e che nel tempo possono accumulare sporcizia, polvere e non solo.

Ogni tanto ricordiamoci che anche loro hanno bisogno di una bella pulita. Se non vogliamo sempre comprare prodotti chimici, ecco un prodotto naturale che, applicato in questo modo, sarà davvero efficace.

Come togliere i capelli dalla spazzola in poche semplici mosse

Prima di pulire pettini e spazzole, bisogna prepararli liberandoli dai capelli.

Eliminare i capelli dal pettine è molto semplice, perché è sufficiente raccoglierli con le mani e buttarli nel cestino.

Con le spazzole invece, soprattutto quelle tonde, può essere un po’ più difficile togliere ogni residuo. Dopo una prima passata con le mani, ci si può aiutare con un pettine. Far passare delicatamente i dentini o il manico a punta tra le setole per afferrare i capelli incastrati.

Una volta tolti tutti i capelli morti, buttarli nel cestino dell’umido o dell’indifferenziato in base alle regole del proprio Comune. Evitare assolutamente di gettarli nel wc per non causare spiacevoli inconvenienti. E ora possiamo passare alla fase del lavaggio.

Infallibile metodo per pulire spazzole e pettini per capelli con un solo prodotto naturale

Per pulire spazzole e pettini, un metodo naturale ed efficace è quello del sapone di Marsiglia. Infatti, è bene usare un detergente delicato per non rovinare il materiale di cui sono composti. Il sapone di Marsiglia è inoltre uno dei 3 prodotti naturali per pulire la casa a fondo e velocemente.

Basta riempire un catino di acqua tiepida facendo sciogliere un po’ di sapone solido di Marsiglia finché l’acqua non diventa leggermente bianca. A quel punto, immergere pettini e spazzole per mezz’ora. Infine, risciacquarli con acqua tiepida e metterli ad asciugare su un panno pulito. Le setole delle spazzole dovranno essere rivolte il più possibile verso il basso.

È questo l’infallibile metodo per pulire spazzole e pettini per capelli con un solo prodotto naturale.

Per un effetto disinfettante, versare una tazzina di aceto di vino bianco. Si possono anche aggiungere poche gocce di questo incredibile prodotto dalle tante proprietà che rende profumatissimo anche il bucato.