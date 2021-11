È risaputo che i prodotti naturali possono essere un’ottima alternativa a quelli chimici per le pulizie di casa. I più conosciuti e usati, insieme o da soli, sono senza ombra di dubbio il bicarbonato e l’aceto.

Un binomio perfetto e davvero efficace su quasi ogni superficie, ma certamente non l’unico. Infatti, ci sono altri prodotti naturali che possiamo usare per far risplendere la nostra casa.

Oltre ai soliti bicarbonato e aceto ecco i 3 prodotti naturali per pulire la casa a fondo e velocemente

Tra i prodotti naturali esistenti più efficaci per rimuovere lo sporco e profumare c’è sicuramente il sapone di Marsiglia. A base di oli vegetali, questo sapone è famoso per i suoi innumerevoli usi, nonché per la sua delicatezza e il leggero profumo di pulito che emana.

Raccomandiamo di acquistare il sapone di Marsiglia solido controllando l’etichetta per assicurarsi che sia quello vero e 100% naturale. Infatti, in commercio ci sono tantissime varianti che contengono additivi chimici.

È ottimo per smacchiare e lavare il bucato, come detersivo per i piatti e, in generale, come sgrassatore. Sciolto in acqua bollente, può diventare un efficace detergente multiuso per la casa, eventualmente da arricchire con bicarbonato o limone per pulire ogni superficie.

Il sapone di Marsiglia è favoloso perché si può usare davvero per tantissimi scopi anche per il corpo, i capelli e l’igiene personale.

Vediamo ora quali sono gli altri due prodotti fondamentali e naturali per le pulizie di casa.

Casa profumata e brillante con queste due semplici soluzioni casalinghe

Per una casa profumata e brillante arriva in soccorso un alimento che tutti usiamo in cucina: il limone. Strofinato sull’acciaio lo farà risplendere, tagliato a metà e lasciato in frigorifero assorbirà gli odori. Può tornare utile anche con questi 5 insospettabili oggetti che dimentichiamo di pulire e che potrebbero essere un covo di polvere, germi e batteri.

Infine, non possiamo fare a meno degli oli essenziali. Estratti liquidi e profumati di fiori, piante aromatiche e non solo, hanno un ruolo importantissimo nella cosmesi e nella cura del corpo. Abbiamo infatti già visto che sono un ingrediente fondamentale di questo struccante viso fai da te 100% naturale pronto in soli 3 minuti.

In casa, si può aggiungere qualche goccia di olio essenziale per ottenere dei vestiti profumatissimi anche senza ammorbidente. Oppure, in aggiunta al detergente preparato con sapone di Marsiglia, per dare la profumazione che preferiamo.

