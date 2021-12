Ecco le 3 regole d’oro per indossare il velluto anche nell’outfit di Capodanno per apparire divertenti ed eleganti

Tra le varie mode che caratterizzano questo autunno inverno, una delle più diffuse è quella che vede il ritorno del velluto. Questo tessuto molto classico è sempre stato presente nei nostri armadi. Ma è da sempre utilizzato per occasioni e cerimonie come quella del pranzo di Natale o del cenone di Capodanno. Ecco allora che saranno in tante quelle che anche quest’anno potrebbero avere l’idea di proporlo.

Quando lo indossiamo, dovremmo sempre avere in mente alcune dritte per non rischiare di incorrere in clamorose gaffes che potrebbero rovinarci la serata. Ecco, quindi, le 3 regole d’oro per indossare il velluto anche nell’outfit di Capodanno per apparire divertenti ed eleganti

Tanti possibili colori da proporre ma occhio agli abbinamenti

Il velluto è un tessuto di per sé eclettico. Questo è dovuto anche alle potenzialità cromatiche che esprime. Non è un caso che alcune esposizioni, come per esempio quella di Emporio Armani, abbiano presentato capi di velluto di colore rosa acceso abbinati a degli stivaletti guerrieri. Spesso nel mondo della moda si considera valida la massima che se una fantasia molto impattante va bene, due diventano “pericolose”. In presenza di un capo di velluto, normalmente, è bene considerare l’opzione di mantenere il resto dell’outfit elegante ma semplice. Meglio se con tessuti diversi e opachi. Dunque, tendenzialmente, nessuna fantasia complessa ma colori sobri e tessuti semplici.

Eppure la notte di Capodanno è speciale, e porta con sé significati anche legati alla fortuna e all’abbondanza. Ecco allora che azzardare anche un accessorio a paillettes sembrerebbe un ottimo metodo per risaltare in maniera giocosa. E dunque di effettuare un piccolo strappo alla regola.

Certo, quando si parla di tradizioni di Capodanno sono in molti quelli che pensano a particolari intimi “beneauguranti”. In questo caso attenzione ai capi di velluto che vestono molto aderenti, perché potrebbe apparire qualche cucitura o dettaglio della biancheria.

Un modello che sembra andare di tendenza per questo inverno 2021 ha un carattere giocoso ma anche carismatico. Si tratta del modello di pantalone di velluto alla pinocchietto. La lunghezza del pantalone giunge cioè, senza oltrepassarlo, al polpaccio. Per una donna amante degli esperimenti potrebbe rappresentare un magnifico spunto. Diventa però necessario abbinare con attenzione un modello di scarpa consono. Allora, a seconda delle esigenze e degli stili, si potrebbe abbinare un vestito di velluto corto con gli anfibi, con décolleté dello stesso colore oppure con dei sandali con fiocco. Infine, se il tailleur è minimal (collo e maniche scoperte), un dolcevita diventa una opzione estremamente elegante e, per così dire, garbata.

Infine, sembra banale ed ovvio dirlo, ma occhio al meteo. Il velluto non ama affatto l’acqua e l’umidità. Massima attenzione ad acquazzoni e similari perché potrebbe scolorire o rovinarsi. Sarebbe poi eventualmente questo il metodo corretto per pulire o lavare il velluto che potrebbe occorrerci senza ricorrere alla lavatrice.