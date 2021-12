D’inverno molti di noi amano indossare maglioni di lana per proteggerci dal freddo e dall’umidità. Questi indumenti sono perfetti per la loro morbidezza e il loro calore, però possono essere molto delicati.

In particolare, durante il lavaggio è comune fare disastri e rovinare i maglioni infeltrendoli. Purtroppo, una volta che il maglione è infeltrito c’è poco da fare per risolvere il guaio. L’unica tattica efficace è quella di prevenire che la lana si rovini, scegliendo i giusti saponi e le giuste temperature.

Se però il danno è già stato fatto cosa possiamo fare con i vecchi maglioni? Oggi vedremo alcune idee interessanti, infatti, in pochi hanno pensato a queste tre idee inaspettate per riciclare i vecchi maglioni infeltriti.

L’importante è usare la creatività

Se abbiamo a casa un mucchio di panni infeltriti, non dobbiamo per forza gettarli via. Quello che possiamo fare è realizzare alcune idee creative.

Per esempio, possiamo ritagliare le maniche e il collo, ottenendo due sezioni rettangolari. Ora possiamo cucirle assieme, in modo da creare una pochette porta computer portatile.

Per unirle, possiamo usare un ago spesso da lana e una lana dello stesso colore. Possiamo aggiungere una cerniera in modo che il porta pc si possa chiudere e sia comodo per trasportare il computer in viaggio. Grazie a questo accessorio sarà protetto dagli urti e dagli sbalzi di temperatura.

Un altra idea furba è quella di creare una borsa shopper con i maglioni vecchi. Possiamo ricavare dal maglione delle toppe quadrate per poi cucirle assieme dando forma ad una borsa. Oltre ad essere comoda, sarà anche robustissima e resisterà anche ai pesi più ingenti.

Un altro utilizzo davvero creativo del nostro vecchio maglione è quello di usarlo come stoffa per realizzare delle ghirlande colorate. Dobbiamo ritagliare il maglione in modo da trarre dei frammenti di stoffa piatti. Ora possiamo usare questi rettangoli come se fossero un semplice panno di feltro per realizzare delle decorazioni natalizie.

Possiamo creare dei piccoli fiori servendoci di colla a caldo e incastonarli in una ghirlanda circolare. La base può essere in legno o in polistirolo e possiamo anche rivestirla con stoffa e frutta secca. Usando la creatività possiamo creare le forme che più amiamo e comporre i colori come meglio crediamo.

Dopo aver scoperto queste furbe idee di utilizzo dei vecchi maglioni non ci saremo pentiti di aver tenuto i vecchi maglioni,

