La stagionalità è molto importante per la pesca. Come per gli ortaggi e la frutta, ogni specie ittica ha dei mesi migliori per essere pescata nei nostri mari. Siamo abituati a banconi dove l’offerta è sempre grande e molto varia. Ciò accade perché spesso il pesce è importato da altri Paesi o allevato.

Mangiare solo pesce pescato di stagione è una scelta molto consapevole sia per l’ambiente sia per la nostra salute. Acquistando pesci locali non ne mettiamo a rischio la specie consentendo loro di riprodursi naturalmente. Questo ci assicura una futura disponibilità di pesce sempre abbondante.

In più, l’allevamento o piscicoltura potrebbe nascondere degli aspetti poco salutari. È vero che oggigiorno si sta cercando di ovviare al problema grazie all’allevamento ittico biologico. Ritornando alla varietà di pesce stagionale, maggio è il mese perfetto per gustare uno dei molluschi più saporiti e apprezzati del mare, il totano.

Scopriremo un infallibile metodo per pulire i totani in 2 minuti in modo perfetto. Con pochi semplici passaggi saremo in grado di fare un lavoro accuratissimo, come in pescheria. Non ci preoccuperemo più di come lavorare questo mollusco e prepareremo piatti straordinari.

Infallibile metodo per pulire i totani in 2 minuti e come cucinarli con questa strepitosa ricetta siciliana che fa impazzire tutti

Da sempre golosi di totani, ma abbiamo per paura di non saperli cucinare? Non sappiamo bene come si puliscono? Dopo aver letto questa pratica guida non avremo più questo problema. Armiamoci di guanti e iniziamo prendendo il totano e togliendo via la pelle. Aiutiamoci con un coltello praticando un piccolo taglietto sul corpo principale del totano.

Una volta fatto, la pelle verrà via facilmente. Il secondo passaggio consiste nel togliere gli occhi e il dente del totano, esattamente come faremo col polpo. Adesso sciacquiamo il totano sotto acqua corrente, infiliamo il dito nella sacca del totano per eliminare le interiora e la sacca dell’inchiostro. Col nero contenuto all’interno si possono fare altrettante ricette gourmet. Risciacquiamo tutto e il nostro totano è pronto per essere cucinato.

Totano all’eoliana diverso

Un classico della cucina delle splendide Isole Eolie è il totano, che lascia il vero sapore di mare a chi lo assaggia. Ci serviranno:

4 totani;

capperi e olive nere in abbondanza;

200 g di salsa;

pomodorini;

pangrattato;

1 spicchio d’aglio;

prezzemolo;

vino bianco.

Iniziamo tagliando a tocchetti i tentacoli del totano e mettendoli a cuocere con 1 cucchiaio d’olio, aglio, olive, capperi e qualche pomodorino. Dopo 5 minuti sfumiamo con 1 bicchiere di vino. Tagliamo in anelli il resto del pesce e uniamo alla padellata aggiungendo la salsa. Cuciamo a fuoco lento per 10 minuti. Nel frattempo, tostiamo il pangrattato con 1 pizzico di sale. Quando i totani saranno cotti, serviamoli con prezzemolo e una spolverata di pangrattato.

Lettura consigliata

L’errore più grave che rovina la frittura di pesce e i consigli del pescatore per renderla croccante fuori e morbida dentro