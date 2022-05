Le piante che abbiamo in casa hanno bisogno di tanta cura, altrimenti corriamo il rischio che possano perdere la loro bellezza, oppure addirittura morire.

Ci vuole una vera e propria dedizione perché bisogna innanzitutto conoscerle, in quanto non tutte necessitano delle stesse attenzioni.

Pochi sanno che esiste un rimedio naturale molto efficace per la cura delle nostre piante d’appartamento. Si tratta del bicarbonato di sodio, un prodotto costituito da tante proprietà che lo rendono utile non solo per le pulizie di casa ma anche come disinfettante, come cosmetico, sbiancante, per digerire, per l’ammollo dei legumi secchi e per altri usi.

Ora andremo a spiegare come utilizzare il bicarbonato sulle nostre piante di casa.

Poiché è costituito da una miscela di sali alcalini, oltre che per l’orto e il giardino trova largo uso anche per le piante di casa.

Il bicarbonato di sodio è utilizzato per proteggere le piante da alcune malattie fungine, perché determina un ambiente ostile al loro sviluppo.

Come utilizzare il bicarbonato sulle nostre piante di casa per averle sempre sane e bellissime

Esistono vari metodi per utilizzare il bicarbonato di sodio sulle nostre piante.

Primo metodo

Per questo metodo tutto ciò che serve sono:

a) un contenitore spray;

b) 1 litro di acqua;

c) 4 grammi di bicarbonato di sodio.

Procedimento

Aggiungere il bicarbonato di sodio nell’acqua e agitare in modo che si sciolga bene. Versare la soluzione ottenuta nel contenitore spray ed utilizzare sulle piante ed in particolare sulle foglie, sia su quelle situate nella parte inferiore che superiore. Terminata l’operazione asciugare le foglie con della carta da cucina.

Il prodotto va utilizzato due volte la settimana.

Secondo metodo

L’olio di Neem è un prodotto non tossico, che può essere utilizzato sulle piante per tenere lontano gli insetti.

Ingredienti

a) 1/2 litro di acqua;

b) 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio;

c) 1 cucchiaino di olio di Neem.

Procedimento

Sciogliere il bicarbonato nell’acqua, aggiungere il cucchiaino di olio di Neem. Versare in un contenitore spray e spruzzare sulle foglie.

Il bicarbonato di sodio agisce su vari tipi di funghi delle piante come la muffa grigia, la Rhizoctonia solani e l’oidio detto anche “mal bianco”.

Questo ingrediente naturale può essere anche utilizzato per la prevenzione e il trattamento della peronospora, una patologia delle piante caratterizzata da diversi funghi.

