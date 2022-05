Sappiamo bene che l’Italia è la casa di tantissimi luoghi spettacolari. Infatti il nostro Paese regala splendide ed imperdibili perle sul mare ed anche alte montagne in cui vivere mille avventure.

Non sottovalutiamo però anche il resto d’Europa, che può dare anch’esso molte soddisfazioni e senza nemmeno allontanarsi troppo dall’Italia. Oggi daremo proprio un consiglio in questo senso, indicando una meta a noi vicinissima e che si dimostrerà un’oasi di cultura appoggiata su un mare cristallino. E la cosa migliore è che si trova a due passi dall’Italia.

Il Paese da visitare ed amare

Oggi facciamo un bel viaggio in Croazia, andando a conoscere soprattutto le migliori città della costa. Partiamo da una di quelle che si trovano più vicine a noi, ovvero Pola. Questa città si trova in Istria, proprio sulla sua punta. In questa località possiamo godere di belle spiagge su un mare favoloso, ma anche tanta cultura. In particolare, a Pola si trovano dei resti di epoca romana davvero favolosi. Consigliamo soprattutto di visitare l’anfiteatro, conservato benissimo, ed il tempio di Roma e Augusto.

Scendiamo più a Sud ed andiamo a Zara, che propone un centro storico con tanti monumenti ed offre la possibilità di visitare la bellissima natura croata con le escursioni al parco nazionale delle vicine isole Kornati. Forse la cosa più sorprendente ed emozionante però si trova in riva al mare: a Zara è presente un organo marino. Si tratta di uno strumento costruito sotto una scalinata che dà sul mare e che trasforma le onde in suoni favolosi. Consigliatissimo per un tramonto indimenticabile.

A due passi dall’Italia possiamo trovare un’oasi di cultura e mare cristallino per una vacanza da sogno

Continuiamo a scendere ed andiamo fino a Spalato, città che ha origini antichissime che risalgono all’antica Grecia. Il suo porto è estremamente importante e le sue strade regalano monumenti antichi ad ogni angolo. Particolarmente rilevante è il Palazzo di Diocleziano, nel cuore del centro storico. Esso era la dimora dell’imperatore ed è una sorta di villa fortificata, con una struttura che ricorda quella degli accampamenti romani.

Concludiamo il nostro viaggio all’estremo Sud, a Dubrovnik (anche detta Ragusa). Essa è una città una volta indipendente, un tempo fondamentale per i commerci con l’Asia. Il massimo splendore di questa città è arrivato attorno al 1400 e tanti monumenti testimoniano la grandezza di Dubrovnik in questo periodo. Non possiamo perderci le sue lunghe mura, il Palazzo del Rettore e la Chiesa di San Biagio.

