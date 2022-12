Incredibili le polpette di carne senza uova, talmente morbide che si sciolgono in bocca

Per polpette perfette anche senza uova, il segreto c’è! Ecco tutti i trucchi degli chef e quelli della nonna per sostituire le uova nell’impasto e preparare polpette golosissime.

Impossibile non amarle. Le polpette di carne sono una vera delizia. Un secondo piatto che piace a grandi e piccini e che si prepara in pochi minuti. Nella ricetta tradizionale le uova sono un ingrediente molto utile per due motivi. Innanzitutto, le uova diventano il collante ideale tra i diversi componenti del composto. Poi, oltre ad amalgamare al meglio gli ingredienti, rende anche l’impasto più morbido e ricco di gusto. Dunque, in assenza di uova bisognerà trovare la giusta combo che permette dei risultati soddisfacenti in poche mosse. Tra i migliori sostituti delle uova abbiamo il latte. Attenzione, però, perché anche al pane che scegliamo.

Quale pane scegliere?

Per delle polpette semplicemente strepitose anche la scelta del pane deve essere oculata. Innanzitutto, meglio evitare il pane eccessivamente secco. Inoltre, a chi consuma pane casereccio si consiglia di eliminare la crosta prima dell’ammollo nel latte. Qualora, invece, l’impasto risultasse troppo liquido, aggiungere un po’ di pangrattato risolverà subito il problema. Mai usare la farina! In cottura potrebbe creare un odore poco gradevole.

La miglior cottura?

Le polpette si possono cuocere al forno tranquillamente, ma il metodo migliore è quello della frittura in padella. Inoltre, servirebbe una dose più consistente di olio per creare una frittura a immersione semplicemente divina.

A questo punto, cerchiamo di capire come preparare delle squisite polpette di carne senza uova in 30 minuti

Dopo il successo delle polpette alla ricotta, ora è il turno di realizzare quelle senza uova. Di seguito, tutto l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

300 g di manzo macinato;

maiale macinato 200 g di maiale macinato;

150 g di mollica di pane;

latte intero 200 ml di latte intero, o parzialmente scremato;

80 g di parmigiano grattugiato;

sale q.b.;

pepe nero q.b.;

1 rametto di rosmarino;

e uno spicchio d’aglio.

Procedimento

Creare le nostre polpette di carne senza uova sarà un gioco da ragazzi. Il primo passaggio da fare sarà quello di far scaldare il latte in un pentolino. Immergere la mollica tagliata a pezzetti e lasciare in ammollo per 5 minuti.

Poi, in una ciotola mescolare la carne con una forchetta e aggiungere sale, pepe e formaggio grattugiato. Successivamente, strizzare la mollica e unirla agli altri ingredienti. Tritare l’aglio e toglier egli aghi al rosmarino. Infine, unire tutto al composto e mescolare.

È giunto il momento di formare le polpette. Prelevare piccole porzioni di impasto e formare con le mani delle sfere.

Poi, cuocerle in una padella. Far scaldare l’olio di semi e friggere pian piano tutte le polpette, curandosi di girarle più volte per una cottura uniforme. Le polpette sono pronte! Per stupire gli ospiti si consiglia anche di preparare una cremina di accompagnamento al piatto.