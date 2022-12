3 bellissime piante per augurare fortuna e ricchezza a Natale, il regalo perfetto da fare e da farsi

Secondo il Feng Shui, l’antichissima filosofia cinese, ci sono piante che oltre ad essere belle attirano energie positive nelle nostre case. Sono portatrici di denaro, fortuna e abbondanza. Andiamo a conoscerle meglio.

Scenografiche ed eleganti. Potrebbero bastare queste due qualità per scegliere delle piante da avere in casa. Ma alcune sono anche portatrici di fortuna, in grado di allontanare energie negative. Lo dice il Feng Shui, l’antica filosofia cinese e lo confermano le tradizioni orientali. Qualità preziose per chi si appresta a fare un regalo per le festività. Quale miglior augurio di una pianta che rappresenta il benessere e la fortuna? Per gli scettici saranno sufficienti le qualità estetiche delle piante, l’eleganza e il calore che portano nelle nostre case.

3 bellissime piante per augurare fortuna, prosperità e ricchezza

In Oriente si pensa che possa attirare il denaro e trattenerlo nel tronco per donarlo a chi se ne prende cura. È la pachira acquatica, una pianta di origine tropicale esteticamente molto bella. Ha il tronco intrecciato e le foglie appuntite di un verde deciso. Produce fiori di diversa intensità cromatica con sfumature che vanno dal bianco al rosso.

Mettiamola in una posizione ben illuminata, ma non alla luce diretta del sole, e in un ambiente caldo. La pachira è una pianta tropicale e teme freddo e buio. Diamole acqua in abbondanza durante l’estate, ma diradiamo le annaffiature in inverno. Il terriccio deve rimanere umido ma non troppo, per evitare i ristagni idrici. Trattiamola amorevolmente.

Da regalare a chi non ha il pollice verde

Richiede un impegno pari a zero. Perfetto per chi ama le piante, ma non sa o non ha tempo di occuparsene. È il ficus ginseng microcarpa, la versione bonsai del microcarpa, un albero che in natura raggiunge altezze considerevoli, ma nella varietà in vaso si limita a 130 cm. Secondo le antiche leggende orientali assicura protezione alla casa ed è simbolo del legame emotivo tra l’uomo e la natura. Ma è soprattutto un esemplare dal fascino sottile con le radici in vista e il tronco contorto. Assicura un tocco di eleganza agli ambienti moderni.

Come prendercene cura? Possiamo seguire le stesse indicazioni fornite per la pachira. Inoltre, quando diamo acqua, facciamo in modo che sia filtrata o piovana, perché il ficus ginseng microcarpa non ama il calcare. Ultima raccomandazione: se abbiamo dei gatti in casa facciamo attenzione che non ingeriscano le foglie della pianta perché potrebbero intossicarsi.

Una pianta per allontanare le energie negative

La tradizione le attribuisce veri e propri poteri magici e considera i suoi semi dei talismani. Sicuramente con il suo ciuffo spumoso e frastagliato regala agli ambienti un tocco di freschezza. Stiamo parlando della felce di Boston, la nephrolepis exaltata bostoniensis. Una bellissima sempreverde, resistente e facile da curare. Il suo posto ideale è una zona semi ombreggiata. Il Feng Shui consiglia di metterla all’ingresso, il luogo più adatto per accogliere la fortuna.

Annaffiamola con moderazione per evitare i ristagni ma nebulizziamola spesso perché ama l’umidità dell’aria. Periodicamente puliamo le sue foglie con un panno umido per garantire la traspirazione. E godiamoci lo spettacolo della nascita di nuove foglie. Infatti, spuntano arrotolate su loro stesse e si dispiegano con la crescita. Portare in casa queste 3 bellissime piante per augurare fortuna e prosperità potrebbe diventare la vera fortuna.