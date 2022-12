Per sorprendere gli invitati prepariamo delle sfiziose polpette svedesi con una crema deliziosa

È capitato di consumare le famosissime polpette dell’IKEA e pensare per giorni e giorni alla ricetta. Questa che vedremo sarebbe la ricetta per riprodurre le polpette svedesi che sono diverse da quelle che siamo abituati a mangiare.

L’Italia non è solo bella per la sua storia e per tutte le opere che possiede, ma anche per la cucina e i piatti tipici che troviamo sparsi tra le varie regioni. Un piatto che senza dubbio è molto amato sono le polpette. Che siano al sugo, fritte o al forno, sono veramente irresistibili. Esistono però le polpette svedesi, che possiamo dire essere davvero molto buone e particolari. Le si possono trovare all’IKEA nell’area ristorazione, ma possiamo riprodurle tranquillamente anche a casa. Una volta che si provano diventano una dipendenza per quanto sono buone. La particolarità è che vengono accompagnate con una salsa veramente gradevole. Vediamo subito la ricetta e come farle.

Ingredienti

Per l’impasto dobbiamo utilizzare:

300 g di carne macinata , possibilmente di vitello;

, possibilmente di vitello; 100 g di salsiccia;

1 patata ;

; 40 g di pane raffermo;

q.b. di latte, prezzemolo e olio per friggere;

per friggere; 80 g di cipolla bianca;

½ cucchiaino di senape;

1 albume d’uovo ;

; 1 pizzico di noce moscata;

1 cucchiaio di farina.

Gli ingredienti per fare la salsa invece sono:

150 g di brodo di carne;

30 g di farina e burro;

sale.

Per sorprendere gli invitati prepariamo delle polpette svedesi molto semplici

Gli ingredienti non sono pochi, prepararle però è davvero molto semplice. Il primo passaggio da fare è andare a bollire la patata. La mettiamo quindi in acqua calda. Nel frattempo possiamo ammorbidire il pane raffermo, utilizzando il latte. Ne versiamo quanto basta. Adesso prendiamo la cipolla e la tagliamo. In un mixer la metteremo a frullare, fino ad ottenere una sorta di crema. Non appena la patata sarà cotta, la lasciamo raffreddare e la spelliamo.

Preparazione dell’impasto

Prendiamo una ciotola al cui interno verseremo la carne e la salsiccia. Aggiungiamo anche la patata schiacciata, il prezzemolo tritato, l’albume. Il pane, che si sarà ormai ammorbidito grazie al latte, lo strizziamo e aggiungiamo anche questo. Finiamo con l’unire la cipolla, la senape, la noce moscata e il sale. Adesso il composto sarà pronto, ci toccherà solo impastare e formare una poltiglia omogenea. Formiamo tante piccole polpette rotonde. Le passiamo nella farina, che riporremo in una ciotolina, e le mettiamo a friggere in olio caldo.

Come preparare la salsa per le polpette svedesi

Nel frattempo possiamo dedicarci alla creazione della salsa. In un pentolino mettiamo a sciogliere il burro, unendo anche la farina. Appena il tutto comincerà ad addensarsi, aggiungiamo il brodo a filo. Giriamo nel mentre, possibilmente con una frusta a mano. Aggiungiamo poi il sale. Quando la crema prenderà una colorazione marroncina e sarà ancora più densa, possiamo chiudere il fuoco. Disponiamo su una pirofila tutte le polpette e guarniamo con questa deliziosa crema che abbiamo preparato. Il nostro piatto ora è pronto. Questa può essere una ricetta veramente originale, per sorprendere gli invitati prepariamo questo secondo piatto che nessuno si aspetterebbe. Tutto ciò può essere accompagnato da un’insalatona mista e da un bel bicchiere di birra. Sono assolutamente da provare.