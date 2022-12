Una vacanza emozionante in Trentino nei borghi più belli di una valle dove fare tanti sport

Ogni volta che possiamo distrarci pensiamo ai posti dove andare in vacanza. In particolare in inverno molti preferiscono città d’arte e altri le montagne. Una meta gettonata è il Trentino Alto Adige, con alcune località meravigliose, tra cui quelle che conosceremo continuando la lettura.

In Italia ci sono tanti posti da visitare in un weekend o durante una lunga vacanza. Nel territorio si trovano colline, pianure, laghi. Le coste sono meta gettonatissima in estate. Sono poi tantissime le città d’arte e i siti archeologici di fama mondiale, come Pompei o la Valle dei Templi di Agrigento.

I piccoli borghi medievali affascinano sempre, così come le montagne, in estate e in inverno.

Pensiamo ad esempio alle attrazioni in Trentino Aldo Adige. Distese verdi mutano colore e il bianco della neve attrae specialmente da dicembre in poi. Tra tante valli del territorio scopriamo la Val di Sole.

Una vacanza emozionante in Trentino nei borghi più belli e nelle valli innevate

In Val di Sole si trova uno dei borghi più belli d’Italia, Ossana. In occasione delle festività natalizie questo centro diventa il Borgo dei 1.000 presepi. Prende proprio questo nome la manifestazione che si svolge fino all’8 gennaio. Protagonisti sono i presepi, frutto del lavoro artigianale di tanti artisti locali. Si possono ammirare per le vie che si snodano raggiungendo il Castello di San Michele. Per realizzare le statuette ogni anno si impiegano materiali di tanti tipi.

Il Castello di Ossana si erge su una roccia ed è molto suggestivo vederlo sotto la neve. Forse ha origini longobarde. Le prime notizie della sua esistenza, però, risalgono al dodicesimo secolo.

Il borgo di Ossana è da vedere anche per un’altra ragione. Sembra che il cielo che lo sovrasta sia il più bello e limpido d’Italia. Un motivo in più per andare in Val di Sole, specialmente per gli appassionati di astronomia.

Un altro dei vari paesini della valle è Marilleva Mezzana, con boschi, laghi e il fiume Noce, meta di chi ama fare rafting. Sono presenti anche piste da sci.

Alcune imperdibili esperienze da fare in Val di Sole

In Trentino nella bella Val di Sole sono presenti alcune stazioni sciistiche. Oltre a Marilleva si trovano Folgarida, Pejo e Passo Tonale. Con maestri esperti è possibile imparare i primi rudimenti di vari sport invernali. Si possono praticare sci alpino, sci di fondo e c’è pure una pista di pattinaggio.

Ci sono tante altre attività invernali emozionanti da fare in Val di Sole, come lo snowkite sul Passo Tonale. Sugli sci o sullo snowboard si governa un aquilone e si scivola veloci sulla neve.

Un’altra esperienza da fare è guidare la sleddog, slitta con cani. Accanto a un maestro si scopriranno i segreti per andare in giro in questo modo antico ma sempre affascinante.

Specialità gastronomiche trentine

Durante una vacanza emozionante in Trentino nei borghi più belli si potrà gustare la cucina locale.

Oltre ai prodotti tipici come formaggi di malga e salumi, troviamo gli strangolapreti, i canederli, ma anche la polenta e i crauti.

Squisiti dolci potranno fare da fine pasto o spuntino. Gusteremo lo strudel, lo zelten, la torta alle mele e quella di frigoloti, con grappa e mandorle.