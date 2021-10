Il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) ha appena indetto un concorso per la copertura di 20 posti di funzionario amministrativo contabile. I vincitori di concorso saranno destinati al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Roma). Si tratta di una selezione a tempo indeterminato per soli titoli ed esame orale, senza prova scritta.

Invece in questo concorso del MIUR la selezione parte dalla prova orale.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Sintetizziamo, dunque, questo bando che offre un’incredibile opportunità per 20 laureati di lavorare come funzionari al Ministero con una sola prova orale.

I requisiti di accesso al concorso

Tra i requisiti di ammissione al concorso, è prevista anzitutto la cittadinanza (ovvero tutte le opzioni previste per legge) e il godimento dei diritti. Poi l’idoneità fisica all’impiego, l’assenza di condanne penali, il non essere stati dispensati o allontanati da un impiego presso la P.A.

Per quanto riguarda i titoli, è richiesta la laurea magistrale (o equipollenti, come precisa il bando) in una delle classi di studio ammesse a concorso. Tra queste troviamo le classi LM-16, LM-18, LM-31, LM-32, LM-40, LM-52, LM-56, LM-62, LM-63, LM-66, ed altre ancora.

Inoltre si richiede il possesso di uno dei seguenti titoli post-laurea: dottorato di ricerca o master universitario di II° livello. Infine si richiede la conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B1 del Quadro europeo di riferimento.

Uno sguardo alla procedura concorsuale

La procedura concorsuale prevede una prima fase legata alla valutazione dei soli titoli posseduti dal candidato e da una successiva prova orale.

Anche nel caso di queste borse di studio fino a 4.000 euro mensili alla Banca d’Italia si segue più o meno la stessa procedura di assegnazione.

Ritornando al concorso MEF, i titoli saranno valutati in trentesimi e il loro punteggio complessivo non potrà essere superiore a 30. In particolare, massimo 15 punti andranno ai titoli accademici e di studio e massimo altri 15 ai titoli professionali e abilitazioni.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno conseguito una valutazione minima di 21/30.

Anche la prova orale sarà valutata in trentesimi e s’intenderà superata con un punteggio non inferiore a 21/30. Tra le materie della prova orale troviamo ragioneria generale ed applicata, contabilità di Stato, scienze delle finanze, politica economica. Poi statistica, diritto amministrativo, la conoscenza dell’inglese e delle tecnologie informatiche, alcuni ordinamenti che riguardano il MEF.

Incredibile opportunità per 20 laureati di lavorare come funzionari al Ministero con una sola prova orale

Gli aspiranti candidati dovranno inoltrare domanda solo online, accedendo alla sezione dedicata ai concorsi, sul portale MEF. L’accesso è consentito previa identificazione del candidato, tramite le proprie credenziali digitali.

Il termine ultimo per l’inoltro dell’istanza è fissato al prossimo 22 novembre. Per tutti i dettagli e/o le casistiche particolari, si invitano i Lettori interessati a prendere visione integrale del bando.

Approfondimento

Banca d’Italia offre 7 borse di studio da 27.000 euro a brillanti laureati desiderosi di crescere.