Molti di noi non hanno tempo né voglia di cucinare ogni giorno, abbiamo tutti mille impegni e poco tempo da dedicare al cibo. Prendere sempre cibo d’asporto o precotto non è una buona idea, poiché si tratta di alimenti pesanti ricchi di grassi. Perciò, quello che ci serve è conoscere le giuste ricette, semplici, per preparate ottimi piatti in poco tempo e con il minimo sforzo.

Seguendo i giusti consigli possiamo prepararci cenette deliziose senza troppo sforzo, risparmiando così molti soldi. Oggi, a questo proposito, vedremo la semplicissima e irresistibile ricetta del panino gourmet al tartufo, perfetta per una cena da signori.

Un ingrediente speciale che rende oro ogni ricetta

Ottobre è il mese dei tartufi. In questo periodo viene raccolto e nella capitale mondiale del tartufo, Alba, c’è la fiera più importante. Perché, quindi, non preparare un piatto proprio a base di questo ingrediente così incredibilmente pregiato? Il tartufo è un fungo molto costoso e raro, con un gusto unico e inimitabile. Si tratta di uno dei cibi più costosi proprio per la sua unicità, che lo rende un vero e proprio bene di lusso. Oggi vedremo come preparare un sandwich al tartufo davvero ottimo.

Per la nostra ricetta avremo bisogno di due fette di pane, burro, formaggio, qualche scaglia di tartufo e alcune fette di porchetta (o prosciutto).

Ecco la semplicissima e irresistibile ricetta del panino gourmet al tartufo, perfetta per una cena da signori

Iniziamo facendo sciogliere il burro in una padella col fondo antiaderente. Ora possiamo mettere alcune scaglie di tartufo e dopo pochi minuti possiamo mettere le fette di pane spesse due centimetri. Ora stendiamo un filo d’olio e posizioniamo le fette di formaggio tagliate sottilissime. Subito dopo possiamo aggiungere le fette di prosciutto o di porchetta.

Lasciamo che il panino si abbrustolisca sul fuoco lento sino a che il formaggio si sciolga. Dopo pochi minuti sentiremo il tipico profumo del tartufo e possiamo spegnere il fuoco. Ora possiamo guarnire il panino con un pizzico di insalatina e possiamo impiattare.

Il panino al tartufo è pronto, possiamo gustarlo con un calice del nostro vino preferito per cena oppure come stuzzichino per i nostri aperitivi. Grazie a questa ricetta in pochi minuti abbiamo realizzato una ricetta gourmet, degna dei locali più chic e ricercati.

