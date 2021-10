Attenzione a queste borse di ricerca da 4.000 euro mensili con possibile assunzione a tempo indeterminato 

Abbiamo già presentato le 7 borse di studio da 27.000 euro concesse dalla Banca d’Italia in favore di altrettanti laureati. In più, adesso, l’Istituto di via Nazionale ha messo a concorso (Gazzetta Ufficiale n. 80) 4 borse di ricerca per giovani economisti nei seguenti campi:

1 borsa di ricerca: macroeconomics; monetary economics; monetary policy; financial and credit credit markets and the macroeconomy;

1 borsa di ricerca: financial economics; banks; financial institutions and markets; financial stability; macroprudential policy;

1 borsa di ricerca: international economics and finance; trade;

1 borsa di ricerca: public economics and fiscal policy; applied microeconomic analysis; economic growth; law and economics.

Le borse si svolgono presso il Dipartimento economia e statistica e hanno durata di 12 mesi, rinnovabili al massimo per altri 12. I borsisti (in possesso di Ph.D/dottorato o in procinto di ottenerlo) dovranno sviluppare un progetto di ricerca da loro stessi proposto.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Al termine del primo anno di fruizione della borsa, essi potranno essere convocati a una selezione per l’assunzione a tempo indeterminato.

Requisiti di partecipazione a queste 4 borse di ricerca da 4.000 euro al mese

Dunque, c’è da prestare molta attenzione a queste borse di ricerca da 4.000 mensili con possibile assunzione a tempo indeterminato. Tra i requisiti di partecipazione al concorso è richiesta anzitutto la cittadinanza italiana o di altro Stato UE o l’essere in regola con le norme di legge in materia.

Inoltre bisogna aver ultimato gli esami (incluse le attività didattiche e formative) previste dal corso di Ph.D/dottorato. Infine si richiede la piena padronanza della lingua inglese.

Termini per l’inoltro della domanda

È ammesso candidarsi solo in una delle 4 borse messe a concorso. Per farlo, bisognerà utilizzare esclusivamente l’applicazione accessibile dal portale di Banca d’Italia. Inoltre andrà allegato (in formato pdf) il proprio cv, un paper, un progetto di ricerca, una copia del proprio documento d’identità.

Il termine ultimo per l’invio è fissato per le ore 16.00 del 23 novembre. Il bando prevede inoltre che la candidatura sia accompagnata da almeno due lettere di referenze da economisti o docenti universitari.

Dopo il 23 novembre entrerà nel vivo la procedura di selezione, divisa in 3 fasi. La prima verterà sull’esame delle candidature (paper, progetto di ricerca, lettere di referenze), poi ci sarà un’intervista e infine un seminario. Gli articoli 4 e 5 del bando dettagliano contenuto e svolgimento sia dell’intervista che del seminario.

Attenzione a queste borse di ricerca da 4.000 euro mensili con possibile assunzione a tempo indeterminato

L’eventuale borsa vinta non è cumulabile con altre provvidenze economiche della stessa natura. Inoltre durante il periodo di fruizione non è ammesso lo svolgimento di attività subordinate o autonome incompatibili con l’attività di ricerca.

Ai borsisti sono previsti assegni mensili da 4.000 euro al mese. Inoltre a partire da ottobre 2023 gli assegnatari delle borse potranno essere convocati a una selezione per un’assunzione a tempo indeterminato.

Considerate le specificità tecniche del concorso, si invitano i Lettori interessati a prendere visione integrale del bando.

Approfondimento

Questa banca mette a disposizione 135 borse di studio fino a un massimo di 800 euro.