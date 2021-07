Con l’arrivo della bella stagione chi non ha desiderato un bel piatto fresco, gustoso e colorato come una caprese ricca di bontà, pomodori e mozzarella? Da sempre una prelibatezza che accontenta grandi e piccini. Tutti pazzi già dalla sola vista di questo tripudio di tinte e sapori italiani.

Ebbene, nonostante il gusto eccezionale, è incredibile ma vero pomodori e mozzarella non andrebbero mai mangiati insieme.

Stiamo parlando di 2 alimenti eccezionali e molto gettonati. Parlando di mozzarella, non tutti sanno che non va mai conservare in frigo, ecco il perché.

Incredibile ma vero pomodori e mozzarella non andrebbero mai mangiati insieme, parla la scienza

A sentire gli esperti sembrerebbe che “questo matrimonio non s’ha da fare”. Pomodori e mozzarella sono destinati, dunque, ad essere separati. Il motivo?

Si parla di una questione chimica. Il pomodoro è un alimento acido mentre la mozzarella è basica. Per questo motivo, il nostro organismo si trova a dover processare e digerire 2 alimenti molto diversi per i quali avrà bisogno di succhi gastrici specifici che non riescono ad attivarsi nello stesso momento.

In buona sostanza, chi pensa di mangiare un piatto leggero e fresco come la caprese dovrà fare i conti con possibili gonfiori e digestione più lenta. Condizioni, queste, che si presentano anche con la pizza. Questo non significa dover rinunciare per sempre ad un piatto eccezionalmente buono e veloce come la caprese. Tuttavia, è anche utili sapere che il nostro corpo dovrà lavorare di più per digerirlo. Per questo motivo, sono diversi i nutrizionisti che consigliano di consumare separatamente i 2 prodotti. Entrambi, infatti, sono ricchi di proprietà e di un gusto è inconfondibile.

