La battaglia contro il rischio di patologie cardiache e arteriose si combatte prima di tutto a tavola.

Tutti sanno che uno stile di vita sano e una dieta equilibrata riducono notevolmente le possibilità di contrarre problemi cardiaci.

Ciò che si conosce meno è la lista dettagliata degli alimenti più idonei da schierare nella lotta contro l’ipertensione e il colesterolo.

A fare chiarezza, almeno sulle verdure, ci pensa una ricerca sull’European Journal of Epidemiology.

Tale studio ha coinvolto molti esperti del settore provenienti da diversi Paesi.

Prima di entrare nel vivo dell’argomento e capire quali verdure preferire e per quali motivi, è doverosa una precisazione.

La Redazione non si vuole sostituire in nessun modo al medico curante che andrà consultato per qualsiasi cambiamento alimentare. Tuttavia, ampliare le conoscenze in materia aiuta sicuramente il nostro cuore a vivere meglio.

Cuore e arterie ringrazieranno dopo aver saputo che possiamo ridurre del 10-12% il rischio di malattie cardiovascolari semplicemente cambiando quest’abitudine.

Oppure, in pochi sanno conoscono queste novità per chi soffre di colesterolo cattivo alto perché non serve più rinunciare a questi alimenti amatissimi, lo dice la scienza.

Questi, invece, sono i 9 alimenti con il più alto contenuto di vitamina D che salvano il cuore e proteggono le ossa.

Queste 11 verdure amatissime sono le migliori per proteggere il cuore e combattere ipertensione e colesterolo

Evitare i grassi e aumentare le dosi di frutta e verdura aiuta molto a contenere i rischi di malattie e patologie cardiache.

Ma quale verdura scegliere? Quale tipologia di vegetale è più adatta per sostenere il nostro corpo? Queste sono le domande che si sono poste gli scienziati che hanno preso parte alla ricerca scientifica.

Questo studio ha coinvolto ben 53.000 persone e oltre 20 anni di monitoraggio.

Dalle analisi si è capito che crucifere e verdure a foglia verde sono un vero asso nella manica nella lotta contro le malattie che colpiscono arterie e cuore.

Il motivo?

Secondo i ricercatori questi vegetali contengono una giusta dose di acido nitrico. Tale sostanza va a beneficiare cuore e arterie in poco tempo.

Nello specifico, bastano appena 60 milligrammi al giorno di acido nitrico (una tazza) per migliorare notevolmente le nostre prospettive di vita.

Le percentuali fanno bene sperare. Con un consumo frequente di questa sostanza si riduce del 26% il rischio di arteriopatie periferiche che colpiscono le gambe.

Si avrà il 17% in meno di probabilità di avere ictus e scompensi cardiaci.

Dunque, ecco svelato perché queste 11 verdure amatissime sono le migliori per proteggere il cuore e combattere ipertensione e colesterolo.

Ora, non resta che capire di quali verdure parlano gli esperti:

a) broccoli;

b) cavolfiori;

c) cavolo romano;

d) broccoletti di Bruxelles;

e) rape;

f) cime di rapa.

Tra le verdure a foglia larga

a) lattuga;

b) cicoria;

c) bietole;

d) spinaci;

e) verza.