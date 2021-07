Con l’estate in molte di noi amano sfoggiare gioielli preziosi sulla pelle abbronzata. Se vogliamo far risaltare la nostra pelle e la nostra bellezza, però dobbiamo fare molta attenzione ai metalli che indossiamo. Non tutti potrebbero starci bene e per questo motivo oggi vedremo quali donne dovrebbero preferire i gioielli d’oro a quelli d’argento.

Argento o oro, un eterno dilemma

I metalli preziosi che tutti noi amiamo sono si dividono in due grandi famiglie: l’oro e i metalli dorati che ne imitano il colore e la brillantezza, e l’argento e tutte le leghe simili.

Se da un lato in molti amano uno o l’altro per un mero gusto personale dobbiamo sapere che in base ai nostri tratti, il nostro stile e la nostra pelle dovremo sceglierlo.

È un errore pensare che l’oro sia più da persone mature mentre l’argento sia più adatto alle giovani. In realtà non è affatto così, basta saperlo abbinare nel migliore modo.

L’argento è sicuramente più giovanile e moderno ma si sposa meglio con chi ha un incarnato freddo, dei colori delicati come un biondo platino, un castano chiaro o un rosso per quanto riguarda i capelli.

L’oro invece è da sempre associato alla nobiltà e alla ricchezza, al potere e alla tradizione. Questo colore prezioso è perfetto se amiamo questo tipo di gioielli antichi.

Ecco quali donne dovrebbero preferire i gioielli d’oro a quelli d’argento

L’oro si abbina meglio alle pelli olivastre e ai colori scuri e caldi. Se siamo brune con la pelle abbronzata oppure bionde con la pelle dorata è sicuramente la scelta migliore. La maggior parte delle bellezze mediterranee sono perfette per indossare l’oro e i metalli dorati.

Quando scegliamo un gioiello dobbiamo sempre verificare che si abbini bene alla nostra bellezza provandolo e vedendo in che modo riluce sulla nostra pelle.

Se ci ricorderemo di questi piccoli trucchi sceglieremo sempre i gioielli giusti per risaltare la nostra bellezza in tutta la radiosità.