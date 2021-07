La salute della bocca richiede cure ad hoc e una certa costanza. Dentifricio e filo interdentale sono i nostri migliori alleati per avere un sorriso forte e smagliante. Anche il modo e i tempi di lavaggio dei nostri denti sono fondamentali per evitare di ricorrere frequentemente al dentista. Per non parlare poi della pulizia dei denti, che gli esperti consigliano di effettuare una o massimo due volte l’anno.

Tuttavia, se nonostante un’attenta cura per la nostra dentatura, ci accorgiamo di avere qualche macchia sparsa qua e là, quale può essere la causa? Tra l’altro, se non siamo soliti consumare tanti caffè al giorno e non siamo dei fumatori incalliti, il mistero si fa ancora più fitto. Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo provato a dare una risposta al quesito ed ecco cosa abbiamo scoperto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se i nostri denti sono macchiati forse è colpa di questa cosa che facciamo ogni giorno

Probabilmente la causa è da ricercare in un’innocua attività quotidiana a cui sicuramente non avremmo mai pensato. Stiamo parlando dell’uso del collutorio, che può dare risultati opposti a quelli sperati. Normalmente usato per una migliore igiene orale, spesso crediamo, anche erroneamente, che più sciacqui facciamo più i nostri denti saranno puliti.

Gli igienisti dentali confermano che l’uso prolungato di questo prodotto potrebbe causare proprio delle macchie sui denti. Attenzione, però, perché non si parla di tutti i tipi di collutorio, bensì di quelli che contengono clorexidina, utilizzati soprattutto in caso di infezioni.

Gli studi dimostrano che ad essere, in un certo senso, controproducente, è il ricorso a questo disinfettante per più di 3 settimane consecutive. Diversamente, l’uso in quantità e tempi moderati non comporta alcun rischio.

Se i nostri denti sono macchiati forse è colpa di questa cosa che facciamo ogni giorno, quindi attenzione al modo e al collutorio che utilizziamo.