Sentirsi leggeri, snelli e in forma è il desiderio di moltissime persone. Probabilmente di tutte! La salute è il primo aspetto da salvaguardare ed è opportuno curare e dedicare il giusto tempo alla “manutenzione” del nostro corpo.

Come di consueto, anche in questo caso, è doveroso sottolineare che la Redazione non vuole sostituirsi al medico curante. Quest’ultimo, infatti, saprà certamente capire tutte le problematiche e i rimedi adatti per eliminare il gonfiore addominale. Non sempre, infatti, un gonfiore persistenze è sinonimo di un abbondante pranzo. Può capitare che le cause siano differenti e quindi il parere del medico è fondamentale.

Tuttavia, tra i rimedi naturali, semplici e veloci che sembrano apportare grandi risultati e benefici, spiccano 3 idee da provare.

Più volte il Team di ProiezionidiBorsa ha parlato di rimedi, studi scientifici e consigli alimentari.

Ad esempio, si consiglia di leggere questo articolo per mangiare pane in quantità senza avere gonfiore addominale.

Mai più gonfiore addominale con questi 3 rimedi naturali da provare subito

Quest’oggi parliamo di 3 rimedi naturali, utili per sgonfiare la pancia e anche molto gustosi e freschi. Stiamo parlando di 3 tisane super veloci e piacevoli da sorseggiare.

La prima tisana “sgonfia-pancia” è alla menta. La pianta contiene una sostanza chiamata mentolo capace di velocizzare il lavoro dei succhi gastrici e di favorire la digestione. Basterà far bollire 15 grammi di menta in mezzo litro d’acqua. Dopo 15 minuti spegnere e far raffreddare leggermente. Si consiglia di bere un bicchiere di questa tisana al mattino a digiuno e uno la sera prima di andare a dormire.

Un altro rimedio buono e veloce è la tisana all’anice. Questo ingrediente, infatti, è capace di ridurre le infiammazioni intestinali che spesso sono causa di gonfiore della pancia. In 250 ml di acqua bollente aggiungere un cucchiaino di semi di anice e lasciare in infusione per 12 minuti. Si consiglia di bere questa tisana dopo i pasti per un effetto depurativo.

Anche la tisana al cardamomo aiuta la digestione e accelera il metabolismo in modo naturale. Chi preferisce può anche masticare i semi di cardamomo dopo un pasto abbondante per velocizzare la digestione. Per la tisana, invece, far bollire per 5 minuti la quantità di una tazza d’acqua con un cucchiaino di semi. Lasciare in infusione per altri 5 minuti prima di bere.

Ed ecco come non avere mai più gonfiore addominale con questi 3 rimedi naturali da provare subito.