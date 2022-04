Ci capita di svegliarci al mattino sorpresi che il nonno defunto sia venuto in sogno per darci qualche numero da giocare. Oppure, ricordiamo di aver fatto uno strano incubo e cerchiamo di interpretarlo, magari accostandogli qualche numero con l’aiuto della Smorfia. Ad esempio, serpenti velenosi, per la Smorfia moderna sono l’89 (serpente) e il 18 (velenoso) e così via.

Ci alziamo e siamo ossessionati, durante il giorno, da quello strano sogno. E se il nonno o qualcuno ci avesse voluto mandare un messaggio di giocare i numeri al Lotto? Ecco, allora, che ci proviamo. Per quante volte si giocano? Solitamente, si dovrebbe farlo sulla ruota di Bari per tre volte di seguito. E poi tentarci altre due volte. Ma non esiste una scienza esatta.

Baciati dalla buona sorte e ritardatari

C’è chi, oltre al Lotto, gioca con il Gratta e Vinci. Prende un bel biglietto da 5 euro e spera di guadagnare una bella somma. O, magari, ci prova online, con il cellulare, visto che si può grattare anche virtualmente, come abbiamo visto con ProiezionidiBorsa. A volte, poi, bastano 50 centesimi per portarsene a casa addirittura 500 e questo spiega il perché del successo del Gratta e Vinci. Sempre tenendo ben presente il rischio ludopatia di chi non sa fermarsi e sperpera soldi.

Per la prossima estrazione del Lotto, invece, senza aspettare il suggerimento del nonno defunto, potremmo puntare sui numeri più fortunati. Quelli, cioè, che nell’ultimo anno sono i più frequenti e fortunati, ruota per ruota. Su Bari, l’86 e il 53 sono usciti ben sedici volte, mentre nelle ultime diciotto estrazioni il 17 e il 61 sono usciti quattro volte.

Per la prossima estrazione del Lotto sono questi i numeri più fortunati e frequenti di ogni ruota ed i ritardatari che non escono quasi mai e che potremmo giocare

Anche per le restanti ruote, indicheremo a sinistra i numeri più frequenti dell’ultimo anno. A destra, invece, dopo il punto e virgola, quelli delle ultime diciotto volte. Cagliari (56 anno; 31-67-78 ultime diciotto volte). Firenze (61; 1). Genova (83; 75). Milano (38; 61). Napoli (74; 2-15-35-37-49-54-62-68-74). Palermo (12-21; 29-83). Roma (59-77; 23-77). Torino (81; 5-22-49-65-78-79-81). Venezia (90; 10). Nazionale (31 anno).

Attenzione, però, anche ai numeri ritardatari, quelli, cioè, che non ne vogliono sapere di uscire. Il numero 8, sulla ruota di Napoli, non esce da 156 estrazioni. Il 6, su Palermo, da 113. Il 15, su Cagliari, da 108. Il 58, su Torino, da 93 estrazioni. Il 21, su Roma, da 86. Il 45, su Torino, da 85. L’82, sulla ruota Nazionale, non esce da 84 estrazioni. Il 45, su Palermo, da 83. Il 44, su Milano, da 81. Infine, il 40, su Torino, da 78 estrazioni.

Magari, chissà, la prossima estrazione sarà la volta buona.

