Per fortuna, l’inverno è soltanto un lontano ricordo e il bel tempo ci invoglia a muoverci da casa. Non solo per fare sport o attività fisica, magari per perdere peso, ma facendolo all’ora giusta. La stagione primaverile è anche quella delle gite fuori porta che non sono solo una prerogativa di Pasquetta.

Con ProiezionidiBorsa cerchiamo di dare consigli preziosi sui luoghi più insoliti da visitare. Ora, poi, che ci hanno ridotto anche le accise della benzina, diventa più conveniente muoversi con la macchina. Per non parlare di certi voli low cost che ci consentono di spostarci lungo lo Stivale a prezzi davvero bassi. E l’Italia, da questo punto di vista, è un Paese meraviglioso, ricco di cultura, storia, natura e buon cibo.

Non solo natura, ma anche un luogo per rilassare il proprio corpo

Del resto, siamo un popolo che non si accontenta. Vogliamo unire, spesso, l’utile al dilettevole. Ovvero, va bene andare alla scoperta di luoghi curiosi, ma senza trascurare la tavola. E chi meglio dell’Italia ci sa accoglierci con tutto questo?

La natura, ad esempio, è una delle priorità di molte persone. Si ha voglia di evadere dal caos cittadino per isolarsi e rigenerarsi. A volte, ci creiamo, sul nostro balcone di casa, una piccola oasi verde, ma nulla di paragonabile ad una visita in mezzo alla natura. Sono stati premiati come i giardini più belli d’Italia, quelli de La Mortella. Una sorpresa inattesa che accoglie i visitatori di questa località. Sono stati creati nel 1956, da Susanna Walton, moglie del compositore inglese William. Con l’aiuto anche dell’architetto paesaggista Russell Page, Lady Walton, appassionata giardiniera, ha progettato questo luogo esotico, fuori dal comune.

Sono stati premiati come i giardini più belli d’Italia perché ospitano piante e fiori di tutto il mondo e si trovano in una località che unisce benessere a buon cibo

Qui, infatti, i visitatori potranno camminare in mezzo a piante tropicali, esotiche ed acquatiche provenienti da tutto il mondo. Divisi in due zone, quella valle più fresca e ombrosa, quella superiore più assolata e ventilata, i Giardini La Mortella sono una scoperta unica. Qualche esempio? Bromelie, papiro gigante, fior di loto, orchidee Vanda, ninfea gigante Victoria amazonica. Piante cinesi, giapponesi, australiane, americane, indiane, messicane, del Madagascar, per citarne alcune.

Un percorso lungo, con 21 luoghi da vedere, compreso il museo che raccoglie oggetti, documenti e un teatrino delle marionette, tutti legati a Walton. Il prezzo di ingresso è di 12 euro.

E dopo la visita, ci si può dedicare al benessere in uno dei tanti centri termali. La meta della nostra gita, infatti, si trova a Ischia, isola famosa anche per le sue terme. E dove non mancano le occasioni per mangiare del pesce buonissimo. Magari, passeggiando, gustandosi il cuoppo (10 euro), cono di carta con dentro fritto di mare o di terra.

