Le passerelle così come le vetrine, vedono sfilare anno dopo anno tantissimi capi e accessori da combinare per look mozzafiato. Nelle varie comparse si assiste da un lato ad abbigliamento innovativo e moderno, dall’altro a grandi ritorni dal passato.

Indumenti che in realtà forse non ci hanno mai abbandonato ma che, in certi momenti, tornano a dominare pienamente le scene. È il caso di questo capo anni ‘90 che sta spopolando perché valorizza ogni fisico. Le tendenze però del 2022 si possono già presumere ancora più ricche e varie.

In voga nel 2022 questo capospalla anni ‘50 da indossare anche passati i 50 anni in outfit di alta classe

Erano gli anni ‘50 quando Coco Chanel rivoluzionò il mondo della monda con la sua iconica giacca, femminile, semplice ed elegante allo stesso tempo.

Sopravvissuta negli anni, rimodulata in diverse varianti, torna alla ribalta anche oggi.

Un vero trend del 2022 è infatti un modello di giacca che richiama il noto capo. Si tratta di giacche dal taglio boxy, cioè quasi quadrato, corte sui fianchi, dove ricadono morbidamente.

Non è larga ma neanche così attillata, il che fa sì che abbia un’ampia vestibilità e che ben si adatti ai vari fisici. Perfetta per tutte le donne che amano avere un outfit sempre impeccabile, anche andando avanti negli anni.

Una giacca dotato di una classe senza tempo, segno di uno stile intramontabile e carismatico.

Come portare l’iconica giacca per essere semplicemente perfette

La giacca boxy corta la si trova in diverse tonalità, da quelle pastello a quelle più accese. Variabile anche nei materiali, diffusa soprattutto in bouclé, tweed e pied de poule, tutti tessuti caldi ed estremamente glamour.

Si presenta con piccole variazioni, come la presenza o meno di rever e taschini.

Torna quindi in voga nel 2022 questo capospalla anni ‘50 da indossare anche passati i 50 anni in outfit di alta classe.

Perfetta la giacca abbinata a una gonna nel medesimo materiale e colore, per creare un tailleur da vera lady. Poco importa se la gonna sia corta od oltrepassi il ginocchio, in ambedue i casi sarà un outfit da palcoscenico. Magari indossando delle eleganti décolleté o ballerine.

La giacca potrà poi essere portata sia chiusa che aperta. In quest’ultimo caso, a completare il look, ideale sotto la giacca il versatile e chic dolcevita nero che si presta a diverse combinazioni. O, ancora, un abito in maglina a collo alto.

Le combinazioni vincenti però sono tante e si adattano alle varie occasioni. La giacca con il suo inarrivabile protagonismo dirigerà i riflettori anche indossata in modo casual su un jeans.

Per un gioco di forme poi ben si presteranno i pantaloni a palazzo che stanno riscuotendo tanto successo negli ultimi tempi.

Un solo capo ma tante declinazioni di stile, con la certezza di avere sempre un look riuscito e raffinato.

