Le regole su che cosa si può o non si può portare a bordo di un aereo sembrano essere sempre più complicate e incomprensibili. A molti viaggiatori sarà capitato di sbagliare le misure del bagaglio a mano, o tentare di portare a bordo degli articoli non consentiti. In questi casi, le penali possono essere anche molto salate.

Ultimamente, molte compagnie aeree, specialmente quelle low cost, hanno ridotto le dimensioni dei bagagli consentiti gratuitamente a bordo.

Con franchigie bagaglio così esigue, alcuni passeggeri si sono ingegnati per portare a bordo più del consentito, senza pagare alcun supplemento. Ma attenzione, perché questi trucchetti a volte possono andare per il verso sbagliato.

Questo trucco per portare un bagaglio in più a bordo dell’aereo sta spopolando, ma ecco a cosa fare attenzione

Ma di quale trucco stiamo parlando? Semplicissimo: quello di portare a bordo un cuscino da viaggio imbottito con dei vestiti. Vi sono in commercio dei cuscini da viaggio dotati di cerniera, che permettono di rimuovere l’imbottitura e sostituirla con dei vestiti o altri oggetti. In questo modo, il passeggero furbetto porta a bordo, oltre al bagaglio a mano incluso nella franchigia, anche una sorta di borsetta extra, cioè dei vestiti nascosti dentro il cuscino. Ma questa pratica è consentita oppure no? Il cuscino conta come bagaglio? Vediamo di fare chiarezza.

Generalmente il cuscino non conta come bagaglio

Cuscini di qualsiasi tipo non sono nella lista di oggetti proibiti. Possono quindi passare i controlli di sicurezza senza problemi. Ma contano come bagaglio a mano?

Un cuscino da viaggio a forma di ferro di cavallo che si indossa intorno al collo generalmente non conta come bagaglio a mano. Possiamo quindi portarlo a bordo tranquillamente senza preoccupazioni, in aggiunta al bagaglio a mano incluso nel biglietto aereo. Un cuscino da viaggio dovrebbe essere considerato equivalente a un capo di vestiario, non a un bagaglio. Questo trucco per portare un bagaglio in più a bordo dell’aereo sta spopolando, ma ecco a cosa fare attenzione.

Attenzione alle compagnie low cost

Nella lista di oggetti proibiti dalle compagnie low cost non compaiono i cuscini, possiamo quindi portarli a bordo senza timore. Tra le clausole riguardo ai bagagli a mano non ci sono informazioni specifiche sui cuscini. Un consiglio per chi vuole portare a bordo un cuscino è di indossarlo attorno al collo al momento dell’imbarco.

In caso di dubbi, o di cuscini troppo grandi, è sempre consigliabile acquistare un bagaglio da stiva per portare tutto l’occorrente senza intoppi.

