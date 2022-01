L’insalata russa è certamente uno degli antipasti più apprezzati dagli italiani a tavola. Semplice da preparare per il cuoco e gustosissima per l’ospite. L’insalata russa ha pochissimi ingredienti, che però ci regalano una vera esplosione di sapori. Ma non sempre questa ricetta riesce nel migliore dei modi. A volte può risultare troppo pesante, e non abbastanza saporita. Non temiamo però, è semplice imparare qualche trucchetto per un’insalata russa perfetta e sempre apprezzata. Vediamo come.

Le caratteristiche di una buona insalata russa sono due: non deve appesantire, quindi non deve essere troppo ricca, e allo stesso tempo deve essere saporita. Vediamo due trucchi semplicissimi per raggiungere ciascuno di questi obiettivi. Sono due i trucchetti per un’insalata russa leggerissima ma super saporita che ci farà ricevere mille complimenti dagli ospiti.

Per un piatto saporitissimo prepariamolo la sera prima

Il primo trucco è semplice: si tratta di prepararsi per tempo. Gli ingredienti dell’insalata russa sono pochi, ma hanno bisogno di tempo per insaporirsi e amalgamarsi alla perfezione. Per questo, basta un semplicissimo accorgimento per avere un’insalata russa più saporita. Si tratta di prepararla la sera prima. L’insalata russa appena fatta è meno saporita di quella che ha avuto il tempo di riposare. Teniamola quindi in frigo per circa 12 ore prima di consumarla per un’esplosione di sapori più intensa.

Utilizziamo la maionese vegetale

Uno degli inconvenienti dell’insalata russa è che può diventare un piatto molto pesante se esageriamo con la maionese. Ma c’è una soluzione semplicissima: per non rinunciare al gusto prestando attenzione alla linea basta utilizzare la maionese vegetale. La maionese 100% vegetale si trova ormai in commercio in tutti i supermercati, è saporitissima, e molto più leggera di quella tradizionale. È anche semplicissima da preparare in casa, per averla genuina e senza conservanti.

Come preparare una maionese vegetale saporitissima

Preparare la maionese vegetale è semplicissimo. In un contenitore alto e stretto mettiamo il succo di mezzo limone e 100 ml di latte di soia. Mischiamoli con un frullatore a immersione. Poi cominciamo ad aggiungere poco per volta dell’olio di semi, sempre frullando. La maionese comincerà a montare, e non rischierà di ‘impazzire’ come quella tradizionale. Se vogliamo possiamo aggiungere della curcuma per darle il colore giallo tipico della maionese. Per ultimo, aggiungiamo del sale. La maionese è pronta per un’insalata russa leggera e saporitissima.

