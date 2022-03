Siamo finalmente arrivati al primo fine settimana di aprile ed è il momento di iniziare a progettare le gite fuori porta. E in questo periodo dell’anno la nostra amata Italia dà il meglio di sé. Se scegliamo il posto giusto, possiamo goderci i primi bagni di stagione in alcune delle spiagge più belle dello Stivale. Se invece amiamo i borghi e cerchiamo il contatto con la natura, abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta. Ad esempio troveremo castelli medievali, natura incontaminata e terme vicinissime in questo spettacolare paesino in provincia di Grosseto. Visitarlo una volta significa quasi sicuramente innamorarsi.

Montieri è il borgo perfetto per un weekend di aprile

Il territorio della provincia di Grosseto è uno dei più sottovalutati quando si parla di destinazioni turistiche. Ma è un gravissimo errore, come abbiamo già scoperto quando abbiamo parlato della splendida Sorano che ricorda Matera. E spostandoci più a Nord del capoluogo troveremo un altro borgo meraviglioso: Montieri.

Montieri vanta una storia lunghissima e una posizione geografica davvero straordinaria. Se amiamo le costruzioni medievali, le attrazioni da vedere sono Casa Biageschi e Casa Narducci. Sono le due case torri del borgo e in passato erano le residenze dei signori della cittadina. Imperdibili anche le Fonderie, dove nel Medioevo risiedeva la zecca di Montieri, e la Chiesa dei Santissimi Paolo e Michele.

Una volta terminata la nostra passeggiata nel centro storico, non possiamo perderci il parco circostante. Montieri è infatti incastonata in parchi e boschi, che compongono la Riserva Naturale delle Cornate. Lo scenario perfetto per chi ama le escursioni sia a piedi che in bici.

Castelli medievali, natura incontaminata e terme vicinissime in questo delizioso borgo toscano a due passi da Grosseto perfetto per una toccata e fuga ad aprile

Come dicevamo in precedenza, Montieri ha dalla sua anche una posizione geografica decisamente vantaggiosa per gli spostamenti. A circa un’ora di auto troveremo città meravigliose come Grosseto e Siena. E se dopo una giornata immersi nel parco vogliamo ammirare il mare, possiamo recarci a Follonica o a Piombino. La prima dista circa 40 km. La seconda poco più di 60.

Se invece vogliamo rilassarci e goderci il meritato riposo, niente paura. Con 50 minuti di auto potremo raggiungere gli stabilimenti termali di Venturina Terme. Pochi minuti di tragitto in più e potremo ammirare le strutture di Bagno Vignoni e Saturnia, tra le più rinomate e ambite della Toscana.

Lettura consigliata

Un tunnel di fiori e un panorama mozzafiato in questo angolo poco conosciuto di una delle città italiane più belle del Mondo