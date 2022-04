Milioni di italiani e soprattutto di italiane si tingono ogni mese. C’è chi lo fa in casa e chi si rivolge a un professionista, chi preferisce tinture naturali e chi sceglie quelle sintetiche.

Quel che è certo è che se coloriamo i capelli per nascondere quelli bianchi, saremo dipendenti dalla tinta e dalla ricrescita per le settimane a venire. Dopo pochi giorni, infatti, i capelli bianchi spunteranno all’attaccatura e la chioma avrà un colore meno uniforme.

Oggi, perciò, vogliamo mostrare un consiglio per ovviare a questo problema. Ecco, infatti, in che modo possiamo dire basta con la classica tinta ogni due settimane comprendo la ricrescita con questo metodo adatto a chi non ha paura di osare.

Da Londra alle strade italiane è un attimo

Oggi vogliamo consigliare un metodo semplice e fai da te per nascondere i capelli bianchi, adatto a chi ama la moda e i colori sgargianti. Si tratta di una tendenza che sta prendendo piede a Londra, ma che ha tutte le carte in regola per diffondersi anche nel nostro Paese. È possibile realizzarla in modi diversi, oggi vedremo come.

Il metodo di cui stiamo parlando è quello di coprire con una tintura semipermanente solo la ricrescita di capelli. Possiamo farlo usando colori sgargianti o più naturali, di un tono più chiaro o più scuro o di un colore fluo.

Dopo due settimane di ricrescita avremo una bella attaccatura bianca, grigia o del nostro colore naturale. A questo punto possiamo procedere alla tintura, con un prodotto spray oppure una polvere.

Basta con la classica tinta ogni due settimane se sappiamo come coprire la ricrescita in modo brioso e modaiolo

In molti scelgono di usare colori sgargianti come il blu e il fucsia, ma anche il verde e il viola vanno per la maggiore. Non ci resta che applicare il nostro colore e seguire tutte le procedure del caso. Se abbiamo scelto un prodotto spray, dopo un semplice lavaggio sparirà del tutto. Se invece abbiamo scelto una tintura semipermanente, il colore durerà per un paio di settimane.

Perfetto per chi ha un look giovanile e ama apparire, si tratta anche di una soluzione più rapida ed economica rispetto a una classica tinta.

Se questo look prenderà piede o svanirà ce lo dirà solo il tempo, per ora non ci resta che sperimentarlo e vedere se ci dona.

