L’inflazione ha mandato alle stelle non solo i beni primari come cibo ed energia. Anche molti altri prodotti e servizi stanno aumentando compresi quelli relativi alle vacanze. Secondo l’Osservatorio nazionale consumatori una vacanza al mare potrebbe costare il 16% in più rispetto allo scorso anno.

Il costo delle stanze è aumentato ma anche il costo per ombrellone e lettini è cresciuto. Secondo la stima di Federconsumatori mediamente il costo settimanale per due lettini e un ombrellone quest’anno sarà di 269 euro per una settimana. Lo scorso anno il costo medio era di 255 euro.

Come è possibile difendersi da questo salasso? Una scelta potrebbe essere quella di puntare su località dove il costo degli alberghi, ma anche il costo del bagno, sono più convenienti. L’IRCAF, l’Istituto ricerche e consumi ambiente e formazione, ha fatto un’indagine sul costo di un ombrellone e due lettini nelle varie spiagge italiane. La spesa media per un ombrellone e due lettini nel fine settimana della seconda settimana di giugno è stata di 21 euro circa. La spesa media settimanale nella settimana dall’11 al 17 giugno per 7 giorni è stata di 138 euro circa. Occorre tenere in considerazione che questo costo è relativo ad un periodo di bassa stagione.

In questo mare e su queste spiagge ombrelloni e lettini costano meno in particolare in una località per molti inimmaginabile

La ricerca ha mostrato una forte differenza di prezzo a seconda degli stabilimenti e della località. Per esempio a Sabaudia o a Punta Ala, in uno stabilimento si può spendere anche fino a 45 euro al giorno. A Giulianova, nelle Marche, il costo scende a 10 euro al giorno. Potrà sembrare incredibile ma la stessa cifra la si può pagare in Sardegna, a Tortolì. Salgono ma solo leggermente, a 12 euro, i costi giornalieri per ombrellone e due lettini a Grado, Vieste, Policoro, Praia a mare.

La ricerca mette anche in evidenza la differenza di spesa a seconda dei mari. Due lettini e l’ombrellone sul mare Adriatico e sullo Ionio a giugno sono costati mediamente 18 euro al giorno e 108 euro la settimana. Salgono invece i prezzi se si passa su una costa che si affaccia sul Mar Ligure o sul Mar Tirreno. Qui a giugno i prezzi erano mediamente di 25 euro giornalieri e per una settimana di circa 170 euro.

Ci sarebbe un’altra soluzione per aggirare il problema del caro ombrellone. Cercare strutture che offrano nella spesa del soggiorno lettini e ombrelloni compresi nel prezzo. Oppure si potrebbe risparmiare sulla location cogliendo le occasioni last minute. Per esempio in Calabria, a Cariati, è possibile fare una settimana da 180 euro in belle strutture anche a due passi dalla spiaggia.

In questo mare e su queste spiagge è possibile trovare offerte a prezzi molto convenienti. Qui in genere i prezzi sono inferiori alla media del mercato.

Approfondimento

