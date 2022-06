Le vacanze si avvicinano e chi non ha ancora prenotato deve sbrigarsi. Ma attendere l’ultimo momento per fissare, potrebbe essere anche vantaggioso. Infatti a volte strutture o tour operator fanno offerte dell’ultimo minuto, last minute a prezzi veramente convenienti. A volte anche occasioni che permettono di prenotare dei pernottamenti con meno di 180 euro. Last minute e low cost sono due aspetti della vacanza che spesso vanno a braccetto. Non è difficile spuntare delle ottime offerte in località da sogno a prezzi super scontati grazie ad occasioni dell’ultimo momento. Pochi immaginerebbero che con soli 200 euro è possibile fare una super vacanza di 7 giorni in una meravigliosa isola, biglietto aereo compreso.

Infatti, per circa 200 euro a testa è possibile trascorrere 7 notti a Lanzarote, nelle Canarie, a Puerto del Carmen. L’offerta prevede il pernottamento in un residence con piscina a 600 metri dal mare e il viaggio aereo andata e ritorno.

Chi preferisce una soluzione più vicina, può fare una settimana da sogno nell’isola di Brac (Brazza), al largo delle coste della Croazia. Con meno di 300 euro a testa si può alloggiare in un residence a 200 metri da una delle più belle spiagge. Questa cifra comprende anche il biglietto aereo di andata e ritorno.

Con meno di 180 euro c’è un’eccezionale offerta di 8 giorni in Calabria in una favolosa struttura a due passi dalla spiaggia

Ma le offerte non riguardano solamente i viaggi all’estero. Per chi vuole rimanere in Italia ci sono offerte ghiottissime. Come quella di una settimana in residence in Calabria in un favoloso B&B su uno dei tratti di mare più belli d’Italia. A Cariati a 2 minuti a piedi dalla spiaggia è possibile alloggiare per 7 notti in un bed & breakfast. Infatti l’offerta prevede la possibilità di prenotare una camera doppia per una settimana per tutto il mese di giugno a meno di 360 euro. La colazione è inclusa nell’offerta.

Quindi con meno di 180 euro a testa è possibile sfruttare quest’occasione. Naturalmente sono disponibili offerte anche per luglio e agosto, anche se in questo caso il prezzo tende a salire. Per esempio per tutto luglio è possibile prenotare una doppia con meno di 244 euro a testa, sempre per 7 notti.

Questa è solo una delle molte soluzioni che offre Cariati. La località, nella provincia di Cosenza, non è tra le più conosciute ma il mare è tra i più belli. E forse propria l’assenza di un turismo di massa può permettere di godere in pieno delle bellezze naturali e dei servizi offerti.

Cariati si trova sulla parte ionica della Regione, vicino al parco nazionale della Sila. Il mare cristallino e le bellezze del paesaggio circostante fanno di questo centro turistico uno dei luoghi più apprezzati della Calabria e dell’Italia.

