In questa ricetta carne e verdure si “maritano” combinandosi alla perfezione

Durante il periodo invernale sentiamo l’esigenza di scaldarci. Molto spesso il freddo arriva all’improvviso e ci coglie di sorpresa. Se impreparati andiamo incontro ai classici malanni invernali. Indossare abiti pesanti, assumere vitamine e mangiare bene può aiutarci. Non a caso durante la stagione fredda facciamo largo consumo di bevande calde. Un infuso, una tisana, un decotto o una cioccolata calda. Il latte caldo la mattina a colazione. Un ristoro per quando rientriamo a casa infreddoliti. Oppure per uscire in compagnia. Come abbiamo detto anche l’alimentazione ci viene in aiuto. Mangiare bene fornisce una protezione e rinforza il nostro organismo. In particolare è possibile fare il carico di vitamine attraverso il consumo di frutta. Per esempio una spremuta di arancia fornisce vitamina C, l’ideale durante i mesi freddi. Stesso discorso vale per le verdure.

Inoltre abbiamo bisogno anche di proteine, legumi e carne non devono mai mancare sulla nostra tavola. Un classico piatto invernale è sicuramente la minestra. In questa ricetta carne e verdure si “maritano” in un piatto eccezionale. Calda, buona e salutare, la minestra è davvero un pasto gradevole. Esistono tantissimi tipi di minestre, in questo piatto possiamo combinare verdure e legumi a nostro piacimento. Con il freddo bruciamo grassi, la minestra maritata saporita e salutare, fornisce un importante apporto calorico.

Ricetta della classica minestra

Per minestra è inteso anche un piatto costituito anche da pasta. La pastina in brodo è un classico. Possiamo cucinare sia un brodo a base di carne che vegetale. Tra le ricette a base di carne sicuramente il brodo di pollo è il piatto più leggero. Allo stesso modo il brodo vegetale, cucinato con bollendo carote, sedano e cipolla. Ma con le minestre costituisce da sole verdure e carne possiamo fare il carico di sostanze nutritive benefiche per il nostro corpo. Un esempio è la ricetta della minestra di cicoria. Si realizza con pochi ma sostanziosi ingredienti. Cicoria, brodo di gallina ristretto, aglio, abbondante olio extravergine di oliva, parmigiano grattugiato, pepe e sale. Se vogliamo fare il carico di energia la ricetta seguente è l’ideale per rigenerarsi durante l’inverno.

In questa ricetta, carne e verdure si “maritano” per creare un mix goloso

Con molto tempo e tanta pazienza possiamo realizzare un vecchio vanto della cucina napoletana. Una ricetta in cui carne e verdure si “maritano”. Ovvero si sposano. Questo perché questi alimenti si uniscono in modo equilibrato. Oggi la minestra maritata è notevolmente in disuso per il numero e la scelta degli ingredienti necessari. Ingredienti che poco appartengono alla nostra cucina quotidiana. Per realizzare questa ricetta bisogna lessare in abbondante acqua 1 osso di prosciutto, 1 salamino di circa 200 g e 300 g di costolette di maiale. Bollire anche 3 salsicce, qualche cotica e 500 g di carne di maiale. Unire anche 2 cipolle, 1 carota, sedano e cuocere tutto per circa 2 ore. Scolare tutta la carne e tagliarla a pezzi. Nello stesso brodo lessare 2 kg di verdure assortite. Soprattutto cicoria e broccoletti. Quando le verdure saranno cotte, unire il brodo e mangiare tutto insieme.