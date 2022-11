21 concorsi pubblici per lavorare con un camice bianco e a tempo indeterminato dal Nord al Sud

Presentiamo alcuni dei principali bandi di concorso pubblici ancora aperti e rivolti alle professioni sanitarie. La Gazzetta Ufficiale presenta di continuo offerte di lavoro alquanto interessanti per questi lavoratori al servizio della salute altrui.

Entriamo nel vivo, dunque, ecco 21 concorsi pubblici per lavorare con un camice bianco.

I concorsi pubblici prossimi alla scadenza

Partiamo dai bandi i cui termini di candidatura vanno avvicinandosi. Iniziamo dalla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 ottobre. In Campania, l’ASL di Salerno cerca 159 dirigenti medici in varie discipline e a tempo indeterminato, con istanze da inoltrare per il 24 di questo mese.

In Lombardia incontriamo il concorso dell’ASST “Fatebenefratelli Sacco” di Milano e i 4 bandi dell’ASST di Lecco. Nel 1° caso si ricercano 20 collaboratori professionali sanitari, di cui 15 infermieri (cat. D) e 5 tecnici di laboratorio biomedico. In entrambi i casi l’inquadramento è la cat. D e le istanze vanno inviate per il prossimo 24.

L’ASST lecchese, invece, cerca 21 dirigenti medici a tempo indeterminato (termine: 24 novembre). Le discipline interessate sono quelle di anestesia (11 posti), PS (5 posti), pediatria (4 posti) e 1 posto di oftalmologia.

Infine ecco il bando della Regione Lazio teso alla stabilizzazione di 30 unità del personale precario della dirigenza e del comparto, indetto dall’ASL Roma 4.

I concorsi sanitari che scadono il 27 novembre

Passando al n. 86 della G.U. ecco i bandi di alcune strutture sanitarie a Messina, Novara e Sondrio, tutti con termine il 27 novembre.

I 2 concorsi (più una procedura di mobilità volontaria) dell’AOU “G. Martino” di Messina ricercano 13 dirigenti medici. Di essi, 12 servono nella disciplina di anestesia e 1 in quella di chirurgia vascolare. In Piemonte si ricercano 6 dirigenti medici (4 di medicina legale e 2 per il PT) e un dirigente amministrativo per la S.C. economico finanziario.

L’ASST di Sondrio, infine, ricerca 10 profili professionali differenti, sempre a tempo pieno e indeterminato. Nel dettaglio si tratta di 8 dirigenti medici, varie discipline, più 1 dirigente (cat. D) e 1 assistente amministrativo (cat. C).

21 concorsi pubblici per lavorare con un camice bianco nelle professioni sanitarie

Infine chiudiamo con la Gazzetta n. 87 del 4 novembre, probabilmente la più ricca in termini di opportunità su questo fronte.

L’AON di Alessandria (selezione congiunta con l’ASL cittadina) cerca 80 infermieri a tempo indeterminato, con termini di candidatura per il 4 dicembre. Questi ultimi valgono anche per i bandi dell’ASL del Verbano Cusio Ossola-Omegna e dell’ASL 1 di Cuneo, in Piemonte.

Quest’ultima ricerca (selezioni per titoli ed esami) 17 dirigenti medici, di cui 5 di medicina interna e 4 in medicina fisica, in ortopedia e altrettanti in urologia. La stessa figura professionale, il dirigente medico, è al centro delle selezioni presso l’ASL del Verbano. Qui servono 5 dirigenti medici pediatri, 7 in psichiatria e 2 in cardiologia.

Andando oltre, le due procedure di stabilizzazione del personale precario dell’ASST Nord Milano – Sesto San Giovanni riguardano 32 profili differenti. Ossia 26 unità precarie del comparto e 6 unità della dirigenza medica e sanitaria.

Infine ecco i 6 concorsi pubblici dell’AZP per complessivi 328 posti di lavoro come dipendenti pubblici. Anche qui i termini di candidatura sono il 4 dicembre.