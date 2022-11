Non l’arancia ma basterebbero 2 frutti per soddisfare il fabbisogno di vitamina C

Per un’esistenza lontana da patologie che con il tempo possono diventare anche gravi per la salute è fondamentale adottare uno stile di vita sano. In particolare è necessario mantenersi attivi sia fisicamente che mentalmente praticando un’attività fisica e adottando abitudini alimentari sane. Si pensi che secondo alcuni studi modelli dietetici antinfiammatori come la dieta mediterranea potrebbero allontanare l’Alzheimer. Per fornire al nostro organismo tutti gli elementi di cui ha bisogno come proteine, omega 3 e vitamine un aiuto fondamentale proviene dalla natura.

In ogni stagione dell’anno attraverso i prodotti offerti dalla natura si possono garantire tutti i nutrienti necessari al nostro fabbisogno giornaliero. Grazie ad esempio ai funghi si può fare il pieno di vitamina D nella stagione fredda quando l’esposizione al sole diventa più rara. Inoltre in questo periodo dell’anno una vitamina molto importante per prevenire i classici malanni di stagione è la vitamina C. In particolare grazie ai suoi poteri antiossidanti la vitamina C rinforza il sistema immunitario.

L’importanza della vitamina C

La vitamina C o acido ascorbico è una vitamina idrosolubile che non si accumula nell’organismo ma deve assumersi regolarmente mediante l’alimentazione. Inoltre è sensibile alle alte temperature. Questa vitamina ha una potente azione antiossidante, rafforza le difese immunitarie, protegge i capillari e favorisce l’assorbimento del ferro. Grazie al suo potere antiossidante contrasta l’invecchiamento cellulare e promuove la produzione di collagene fondamentale per la salute della pelle e dei vasi sanguigni. La carenza di vitamina C potrebbe ridurre la capacità di combattere le infezioni e di guarire le ferite. Nonché indebolire i denti e provocare perdita di sangue dal naso.

Inoltre anche i capelli e la pelle possono apparire spenti e secchi e possono avvertirsi dolori muscolari ed emorragie sottocutanee. L’assunzione raccomandata per la popolazione maschile adulta è di 105 mg al giorno, mentre per le donne è di 85 mg giornalieri. Tra i frutti più ricchi di vitamina C sorprenderà sapere che non vi sono le arance bensì i kiwi.

Non l’arancia ma basterebbero 2 kiwi per fare il pieno di vitamina C

La stagione dei kiwi nel nostro Paese va da novembre a maggio, proprio quando dovremmo rafforzare il nostro sistema immunitario e allontanare influenze e infiammazioni. Inoltre è ipocalorico in quanto 100 gr contengono appena 48 calorie ed ha un ottimo contenuto di fibra che favorisce la motilità intestinale. Sembra inoltre che per coprire il fabbisogno giornaliero di vitamina C possa bastare il consumo di kiwi. Infatti non l’arancia ma basterebbero 2 di questi gustosi e colorati frutti per fornire all’organismo un pieno di vitamina C.

Questa vitamina è fondamentale per la nostra salute grazie alla sua potente azione antiossidante che neutralizza i radicali liberi che possono danneggiare il sistema cellulare. Inoltre grazie al contenuto di polifenoli e potassio sembrerebbe che i kiwi possa proteggere da problemi respiratori e favorire la salute del cuore. Pertanto non ci resta che consumare anche a merenda 2 kiwi al giorno per contrastare l’invecchiamento cellulare, le infiammazioni e rinforzare il sistema immunitario.