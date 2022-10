Aumentare le difese immunitarie dei polmoni non solo con alimenti e tisane

Potrebbe sembrare assurdo dover pensare all’importanza dei nostri polmoni, eppure con le criticità ambientali che caratterizzano i nostri giorni si tratterebbe di un argomento per niente scontato. Lo smog, gli agenti atmosferici, il fumo, sono tutte minacce che mettono in discussione la funzionalità di questi organi vitali. Fornire di ossigeno l’organismo ed eliminare l’anidride carbonica sono compiti impegnativi. Dalla salute di questi organi dipenderebbe la protezione della nostra vita.

La saturazione è una misurazione tra quelle considerate standard per capire il nostro stato di salute. Consisterebbe nello stabilire la percentuale di globuli rossi presenti nel sangue che trasporta l’ossigeno dai polmoni ai tessuti vivi. Quando questo valore è basso si avrebbe una situazione di ipossia e cianosi con gravi sofferenze di tutto il fisico.

Per mantenere in equilibrio questo valore è necessario assumere alimenti ricchi di ferro che rafforzano i globuli rossi durante il trasporto dell’ossigeno. Uno stile di vita sano e una dieta mirata ci permetterebbero di avere delle difese immunitarie efficaci e di proteggere al meglio anche i nostri polmoni.

Rinforzare i bronchi e proteggere le vie respiratorie

Per aumentare le difese immunitarie dei polmoni e garantire la salute a bronchi e vie respiratorie sarebbe necessario avere una dieta sana ed equilibrata. La vitamina C, per esempio, è conosciuta come barriera fondamentale contro infezioni virali e attacchi batterici soprattutto quelle che riguardano le vie respiratorie. Anche la vitamina D3 sarebbe importante perché è quella che si attiva a livello locale nei tessuti polmonari. La vitamina C si troverebbe facilmente nella frutta e nella verdura, la vitamina D3 si troverebbe, invece, nel pesce azzurro, quindi sgombri, merluzzi e salmoni.

Gli alimenti che permetterebbero ai polmoni di rigenerarsi sarebbero diversi. Cipolla, curcuma, zenzero sono condimenti che dovremmo utilizzare spesso. Pomodori e frutti di bosco, poi, potrebbero caratterizzare i nostri spuntini. Pesci al cartoccio o al vapore accompagnati da broccoli e cavoli potrebbero essere cene leggere, utili per problemi allo stomaco e colesterolo ma anche per la salute di bronchi e polmoni.

Ossigenazione e pulizia dell’azione antinfiammatoria

Il rapporto tra germi e batteri e il terreno in cui prolificano le malattie è un argomento piuttosto antico. Pasteur e Bechamp lo hanno approfondito stabilendo che la causa delle malattie sarebbero i germi e che la capacità di sviluppare una malattia dipenderebbe dal terreno offerto dagli individui. In sintesi, se l’individuo ha un buon terreno, cioè un organismo forte, sarà difficile la crescita inopportuna dei microrganismi. Se il terreno è debole, le infezioni potrebbero essere frequenti.

Per creare un buon terreno sarebbe necessario ridurre il consumo di zuccheri rafforzando quindi le difese immunitarie. Lo zucchero crea stress ossidativo che tiene impegnato il sistema immunitario. Trovare un giusto equilibrio tra nutrizione e digiuno permetterebbe di limitare lo stress ossidativo, ricordiamoci che il digiuno aiuterebbe l’organismo durante gli attacchi batterici ma lo danneggerebbe in caso di attacchi virali. Aumentare il consumo di omega 3 porterebbe un’azione antinfiammatoria generalizzata che aiuterebbe sia i polmoni che il cervello che tutti i tessuti e le cellule comprese quelle immunitarie.

Aumentare le difese immunitarie dei polmoni con rimedi naturali

Ci sono tante piante che possiamo coltivare in giardino per aiutare i nostri polmoni respirando gli aromi ogni volta che ci troviamo all’aperto. Avere in giardino eucalipto, lavanda e timo ci permetterebbe di creare un ambiente aperto salutare e ricco di proprietà benefiche. Queste piante sono ottime per preparare delle tisane che aiuterebbero il sistema respiratorio e i nostri polmoni.

Ma oltre all’alimentazione e alle tisane esistono in commercio alcuni integratori naturali che sarebbero ottimi per la nostra salute. Il biancospino, per esempio, aiuterebbe la pressione arteriosa, mentre i semi di Griffonia e il magnesio supporterebbero il sistema nervoso.

A questi integratori potremmo aggiungere il macerato glicerico o estratto di polmonaria, una pianta che nell’antichità veniva adoperata per combattere la tosse e prevenire malanni alla gola e il catarro. Aumentare le difese immunitarie dei polmoni è un impegno che dovremmo assumerci quotidianamente con lo stile di vita e qualche attenzione particolare.

