Ecco i posti migliori dove alloggiare a Roma con la macchina anche vicino al centro

La capitale d’Italia ha un fascino storico e culturale che attira da sempre turisti da tutto il Mondo. Molti sono curiosi di visitarla e vorrebbero organizzare un fine settimana proprio qui. Ma Roma non è una città così semplice da affrontare, nemmeno per i suoi abitanti. Le strade sono caotiche e le dimensioni spropositate non rendono semplice individuare l’alloggio perfetto per le proprie esigenze.

Se si sceglie di partire in auto, sarà di grande importanza trovare un parcheggio in posizione strategica. E che abbia un prezzo soddisfacente. Posti del genere si trovano di solito in loco a qualche albergo o alloggio. Alcuni di questi si situano addirittura in centro, per avere subito tutto quanto a portata di mano.

Ecco i posti migliori dove alloggiare a Roma arrivando in auto

Per prenotare un alloggio con relativo parcheggio a Roma ci si può rivolgere a qualcuna tra le più famose piattaforme online. Qui sarà possibile filtrare la ricerca in base alle proprie preferenze e individuare così il posto migliore. In ogni caso, può essere comodo usufruire di qualche idea già pronta. Partendo dal centro vero e proprio della città, si potrebbe contattare innanzitutto lo staff dell’Hotel Giolli Nazionale. Quest’albergo dalle linee classiche si trova nei pressi della Fontana di Trevi. Dispone di un parcheggio per auto privato, con un costo da richiedere alla struttura.

Un’opzione interessante è anche l’Hotel Borromeo, un tre stelle anch’esso dotato di propri posti auto a pagamento. La posizione è ottima e vicina al Colosseo e alla Piazza di Spagna. A pochi passi ci sono anche le vie della moda, per chi ama vestirsi con gli accessori firmati. Proseguendo in zona Trastevere, invece, ci si imbatte nel YH Suite 131. È un B&B dai tratti peculiari a circa 3 km dal centro, che mette a disposizione dei turisti un parcheggio, ovviamente, a pagamento.

Non lontano da Trastevere si trova StileRoma, un Bed and Breakfast in zona Testaccio. È a poca distanza dalla zona commerciale e a meno di mezz’ora dall’aeroporto di Fiumicino. Nelle vicinanze dovrebbe esserci un parcheggio di cui è possibile usufruire liberamente. Infine, spostiamoci in Rione Borgo, sede del celebre Castel Sant’Angelo, per far visita all’Atlante Star Hotel. È una struttura ricettiva piuttosto lussuosa, ma da cui si può ammirare un panorama mozzafiato. Dispone di un’autorimessa, che si consiglia di prenotare con anticipo. Dunque, ecco i posti migliori dove alloggiare a Roma e godersi la vacanza.

Cosa vedere e fare di non convenzionale

La bellezza unica di Roma la rende gettonatissima dai turisti che desiderano un’alternativa al mare o alle pur splendide località di montagna. Se abbiamo già visto i monumenti principali, potremmo diversificare la nostra visita in qualche luogo meno affollato. Il Bioparco è uno di questi; si trova nel Piazzale del Giardino Zoologico ed è la meta ideale per gli amanti degli animali. Virando verso Palazzo Colonna si può visitare invece il Museo delle Cere. Qui ammireremo ricostruzioni di volti e personaggi che hanno fatto la nostra storia. Per concludere al meglio la visita, si potrebbe fare un salto nel ghetto ebraico. È uno di quei luoghi che non saltano subito all’occhio, ma prezioso dal lato culturale e religioso.