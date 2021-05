I fiori sono dei regali che Dio o la natura ci ha fatto per rendere la nostra quotidianità più bella. Se non proprio più bella, quantomeno più colorata e allegra. Infatti, i fiori sono spesso sinonimo di speranza, di voglia di pensare che il futuro sia meglio del presente.

Nascono quasi tutti in primavera, dopo i lunghissimi mesi bui e freddi dell’inverno. Che, un bel gioco di parole, fa assonare a inferno e non a caso. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo spiegato bene cosa fare con i fiori, specialmente in questo articolo dettagliato. Oggi, tra tutti i fiori che esistono sulla Terra, vorremmo parlare di uno in particolare. Le calle, e capiremo insieme perché. Infatti, in pochissimi conoscono il segreto per coltivare e concimare le calle, i fiori più belli del mondo.

Le calle

La calla è un fiore che di italiano ha pochissimo. Anzi, nulla: i botanici ci dicono che arriva dall’Africa, ed in particolare dal Sudafrica e dal Malawi. Il suo nome scientifico è “zantedeschia aethiopica”, anche se tutti la chiamiamo normalmente con la parola “calla”.

La sua caratteristica principale è che si tratta di una pianta perenne, con foglie verdi o decidue. I suoi fiori sono definiti monoici, ovvero non hanno un’infinità di petali come nel caso di tantissime altre varietà di fiori. Questi ultimi, sono spesso gialli, giallo-zolfo con macchie purpuree. Una sua varietà particolare prevede dei bellissimi fiori bianchi con delle pennellate di rosa.

Come concimare le calle

Ebbene, per godere di tanta bellezza occorre anche tanto impegno. Cominciamo dalla concimazione della terra, che deve avvenire sia quando piantiamo il seme sia durante l’anno.

Infatti, quando arriva il momento in cui nascono i primi boccioli, dobbiamo intervenire. Normalmente, si tratta di un’operazione da condurre tra febbraio e inizio marzo.

Un consiglio importante che ci sentiamo di dare al Lettore è proprio quello di evitare i fertilizzanti ricchi in azoto. In questo caso avremmo poi delle foglie bellissime ma dei fiori mediocri.

Ricordiamoci, inoltre, che il prodotto che usiamo per concimare le calle deve contenere molto potassio, fosforo e magnesio. In questo modo avremmo dei fiori bellissimi, delle radici sane e una pianta piena di energia data dalla fotosintesi. In pochissimi conoscono il segreto per coltivare e concimare le calle, i fiori più belli del Mondo.