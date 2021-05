Anche se spesso non ce ne accorgiamo, le nostre case sono piene di tesori, e sono piene di oggetti di cui non sentiremmo la mancanza se li rivendessimo. Anzi, che potrebbero aiutarci a mettere in tasca un bel po’ di soldi.

Soprattutto negli ultimi anni, in cui la tecnologia ha reso inutili molti degli oggetti che prima utilizzavamo quotidianamente, alcuni di noi si sono ritrovati con delle vere montagne di oggetti che restano in uno scaffale a prendere polvere quando potrebbero invece trasformarsi in una fonte di guadagno.

Ecco come possiamo fare soldi rivendendo questi oggetti tanto amati dai collezionisti che tutti abbiamo in casa ma che non usiamo mai. Ma di che cosa stiamo parlando esattamente?

La nostra collezione di vecchi DVD può valere una fortuna

Parliamo delle vecchie collezioni di DVD. La maggior parte di noi non utilizza più i DVD, preferendo le piattaforme streaming, come ad esempio Netflix o Amazon TV. Ma questo non vuol dire che non ci siano dei collezionisti pronti a sborsare un bel po’ di soldi per DVD famosi di film o serie TV vintage.

Molto amati i film della Disney, dei cartoni giapponesi e di fantascienza

Se abbiamo i DVD di una serie TV completa, abbiamo fatto bingo. Molto amati sono in particolare quelli delle serie di fantascienza, o dei cartoni animati giapponesi. Ma se abbiamo gusti più classici, possiamo rivendere anche i DVD dei film animati della Disney, sempre amati dai collezionisti.

Particolarmente preziosi sono i cofanetti di edizioni commemorative, o quelle di set di DVD completi con contenuti speciali.

Potremo rivendere per centinaia di euro i nostri DVD di Dragonball, di Star Wars, dei Ghostbusters, e molti altri.

