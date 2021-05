La debolezza delle azioni Cyberoo potrebbe essere l’inizio di un profondo ribasso che avevamo già annunciato in un precedente report quando scrivevamo

La settimana che sta per chiudersi potrebbe segnare l’inizio di una profonda fase ribassista. Le quotazioni, infatti, sono a stretto contatto con il supporto in area 5,68 euro rotto il quale potrebbe scendere fino in area 4,34 euro (I obiettivo di prezzo). Gli altri obiettivi ribassisti, poi, sono quelli indicati in figura.

La rottura del supporto indicato ha portato fino a ora a una discesa del 10% circa che potrebbe da un momento all’altro esplodere visto che le quotazioni sono a stretto contatto con il supporto in area 5,16 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbe spingere le quotazioni verso il I obiettivo di prezzo in area 4,34 euro. Gli obiettivi a seguire sono sempre indicati in figura.

Che le cose si stiano mettendo molto male per il titolo è evidente anche dal time frame mensile. La chiusura di aprile, infatti, è stata inferiore al supporto in area 5,70 euro (I obiettivo di prezzo) dopo 4 mesi di tenuta. Ci sono, quindi, tutte le condizioni per un’accelerazione ribassista.

L’unica speranza per i rialzisti è che Cyberoo si diriga verso il suo fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow. Il titolo, infatti, ha un fair value di 22 euro che se confrontato con le attuali quotazioni promette un guadagno di circa il 300%.

Il problema è che tutti i fondamentali del titolo ci parlano di un titolo sopravvalutato.

In un caso come questo non resta che affidarsi all’analisi grafica e monitorare con attenzione i livelli chiave.

Cyberoo (MIL:CYB) ha chiuso la seduta del 13 maggio a quota 5,18 euro in ribasso del 2,26% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile