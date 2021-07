Ogni stagione ha le sue mode. In estate i protagonisti assoluti sono i costumi da bagno. Ogni anno ci sono modelli che fanno più tendenza di altri.

Per fare la scelta giusta e sentirsi a proprio agio in spiaggia, ognuno deve sicuramente tener conto della propria fisicità. Ecco ad esempio come scegliere il bikini perfetto per valorizzare al massimo ogni tipo di fisico.

Le fortunate che non hanno particolari difetti o imperfezioni possono scegliere liberamente. Ma in pochi sanno qual è il costume da spiaggia perfetto per ogni segno zodiacale. E allora, in caso di dubbio, facilitiamo le cose!

Ecco i costumi per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Sempre forti e combattive, le donne dell’Ariete almeno in vacanza vogliono riposarsi. Perfetto quindi un costume semplice, magari modello intero, in tinte vivaci.

Le donne Toro sanno essere eleganti anche in spiaggia. Per loro, costumi retrò di quelli che indossavano le attrici degli anni ’50, cappello di paglia e occhiali scuri.

Vitali, energiche e sempre in movimento, le Gemelline amano la comodità. L’ideale per loro è il praticissimo due pezzi sportivo.

Le cancerine vogliono invece mettere in risalto la loro femminilità. Perfetto un bikini micro. Meglio se nero da ravvivare con accessori coloratissimi.

Le donne sotto il segno del Leone sanno osare. Con un fisico perfetto si può osare un bikini molto ridotto, il tanga e addirittura il topless.

Ben più riservate le Vergini che preferiscono il classico costume intero. Meglio se non troppo sgambato né troppo scollato. Tinta unica e non appariscente.

Dotate di spiccato senso estetico, le donne Bilancia vogliono essere eleganti e alla moda anche in spiaggia. Qualunque modello scelgano risulterà perfetto perché abbinato agli accessori più giusti.

Le Scorpioncine amano farsi notare. Via libera a modelli trendy, un po’ scollati e coloratissimi.

Ed infine ecco i costumi per gli ultimi segni

Il Sagittario è allegro e socievole. In spiaggia ama muoversi, nuotare e fare sport. Per le donne di questo segno sono quindi perfetti i modelli colorati e un po’ sbarazzini magari arricchiti da qualche fiocchetto o volant.

Tutte d’un pezzo, le donne Capricorno rimangono sobrie anche in spiaggia. Perfetto un comodo costume intero, magari olimpionico. Pratico, essenziale e assolutamente privo di qualsiasi fronzolo.

Creative e fantasiose, le donne dell’Acquario amano colori e fantasie vivaci che fanno subito pensare a sole e mare.

Amanti del mare e dell’abbronzatura, le pescioline odiano i segni del costume. Chi sa osare opta per il topless, le altre preferiscono ridottissimi bikini a triangolo con laccetti sottili.

