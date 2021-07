In inverno e primavera riusciamo a camuffare qualche difetto fisico scegliendo i capi da indossare in maniera astuta. Questi sono ad esempio i semplici accorgimenti che faranno sembrare più formose e super femminili anche le più magre.

Ma in estate c’è poco da nascondere. Soprattutto in spiaggia e in piscina.

Diciamolo subito, il fisico perfetto davvero in poche lo possono sfoggiare. Ma non bisogna demoralizzarsi e ambire a modelli irraggiungibili. Ognuna di noi è bella per come è. Conoscendo i nostri difetti e gli altrettanti punti di forza tutte possiamo fare una gran bella figura in spiaggia. Basta solo fare le scelte giuste!

Il due pezzi è il costume più gettonato. Anche se negli ultimi anni anche i costumi interi non sono da disdegnare. Ci sono infatti modelli molto particolari come il monospalla o quelli sgambatissimi o con scollature molto profonde.

Ecco come scegliere il bikini perfetto per valorizzare al massimo ogni tipo di fisico

Concentriamoci sul bikini che il pezzo più richiesto da tutte, giovani e meno giovani. Per fare la scelta giusta i parametri fisici da considerare sono 2: il seno e i fianchi.

Seno generoso

La scelta più adatta per chi ha un seno prosperoso sono i modelli che sostengono, dotati quindi di coppa o ferretto. Meglio ancora se con i laccetti da legare dietro il collo che rinforzano ulteriormente.

Seno piccolo

Chi invece ha una prima o una seconda può optare sui modelli imbottiti (ma non troppo!) Ottimi anche i triangoli e i modelli a fascia senza spalline. Meglio se arricchiti con rouches e volant che riempiono e fanno volume.

E per la parte sotto?

È tutta questione di fianchi e punto vita.

Fianchi stretti e pancia piatti sono ideali per slip sgambati e coi laccetti.

La mutandina classica e con una certa altezza a livello dei fianchi è consigliata per le donne dal fisico a pera o “a clessidra”. Idem anche in caso di pancetta accentuata o poco tonica.

Si può infine giocare anche con colori e fantasie. Per attirare l’attenzione sul proprio pezzo forte e distoglierla invece sulle zone più critiche.

