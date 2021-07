Tantissime persone amano avere sul tavolo una colazione dolce al mattino. E questa, si sa, è una tradizione tipicamente italiana. Basti pensare a tutti i cornetti ripieni e ai biscotti deliziosi che abbiamo tra le scelte per questo pasto della giornata. Alcune persone, però, amano un tipo di dolce differente. E in tantissimi vanno letteralmente matti per la marmellata. Sappiamo quanto sia facile trovarne un po’ nelle case e nei frigoriferi degli italiani. Ma non tutti conoscono un modo per utilizzare il resto di questo alimento quando ormai è quasi finito.

Non laveremo mai più via la marmellata rimasta nel barattolo perché ci sarà utilissima

A tanti di noi capita di svegliarsi al mattino e di preparare un caffè per iniziare la giornata con energia. Molti, poi, prendono delle fette biscottate e del pane tostato. E, per concludere, la loro marmellata preferita. Ma, quando diverse persone si accorgono che ormai nel barattolo sono rimasti solo gli avanzi di questo delizioso alimento, decidono di lavare il contenitore. E non pensano che invece sono proprio quegli avanzi che potrebbero dare vita a una creazione che piacerà a tantissimi.

Un cocktail delizioso creato con i resti di marmellata, ecco come realizzarlo

Per dar vita al nostro cocktail fatto in casa avremo bisogno di due semplici ingredienti in più. Ci basterà, infatti, procurarci del succo di limone e un po’ di gin. Tutto ciò che dovremo fare, adesso, sarà prendere i resti della marmellata e metterli in un bicchiere. Uniamo, poi, un goccio di gin e un po’ di succo di limone e mescoliamo fino a che tutti gli ingredienti non saranno perfettamente amalgamati. Aggiungiamo, infine, un po’ di ghiaccio come ciliegina sulla torta e, se vogliamo, anche dell’acqua tonica per rendere il tutto più leggero. Dunque, ora è certo. Non laveremo mai più via la marmellata rimasta nel barattolo perché ci sarà utilissima!

