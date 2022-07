Con i primi caldi anche le zanzare e gli insetti pericolosi appaiono nelle nostre case e negli ambienti di lavoro. Durante la sera e la notte, in particolare in certe zone d’Italia, questi insetti cercano di pungerci, rendendoci la vita molto difficile. Grazie al cielo esistono diversi rimedi, alcuni più efficaci, altri meno.

Oggi vogliamo parlare di un rimedio che può essere davvero utilissimo quando ci troviamo in casa. Vedremo perché in pochi sanno che per tenere alla larga le zanzare basta seguire questo semplice consiglio che proteggerà noi e i nostri cari.

Molti rimedi ma alcuni non molto vantaggiosi

Se parliamo di insetticidi e rimedi che tengono lontani i parassiti dobbiamo sapere che ne esistono varie tipologie, con funzionamenti diversi. Ci sono quelli che sfruttano l’odore di sostanze repellenti, come la citronella e gli oli essenziali. Oppure ci sono quelli che con il suono e il calore attirano e uccidono le sventurate bestioline.

Esistono addirittura piante come quella dell’incenso, che possono avere un effetto insettifugo e repellente. Infine, ci sono i metodi classici e rudimentali che si basano sull’uccisione diretta di mosche e zanzare, magari con una scossa elettrica.

Inutile sottolineare come gli ultrasuoni e le fiamme presentino rischi e fastidi per il rumore e il calore prodotti. Uno dei rimedi più efficaci e sicuri pare essere il classico repellente da spruzzare, formulato appositamente per tenere lontani gli insetti più pericolosi.

In molti spruzzano il repellente sul corpo, sulla pelle, sui capelli e sui vestiti, ma questo non è sempre sufficiente. L’odore del prodotto è spesso fastidioso e ciò può anche trattenerci dall’usarlo correttamente.

In pochi sanno che per tenere alla larga le zanzare e gli insetti pericolosi dobbiamo provare questo rimedio senza fiamme o rumori fastidiosi

Un metodo molto efficace per proteggere tutta la famiglia dalle punture è quello di spruzzare un buon repellente sulle tende, su divani e sulle poltrone. In commercio esistono prodotti studiati apposta per essere dispersi sui tessuti e nell’atmosfera.

Possiamo vaporizzare lo spray una volta al giorno anche sui balconi e sulle finestre, in modo da scongiurare che zanzare e insetti si avvicinino e cerchino di entrare. Le sostanze del repellente terranno fuori casa gli ospiti indesiderati e noi eviteremo di spruzzare sostanze odorose sul corpo.

In questo modo, anche quando ci rilassiamo sul divano o nel letto, questi parassiti staranno alla larga ed eviteremo di essere punti.

