Abbiamo spento i termosifoni, abbiamo fatto le pulizie di primavera e ci stiamo occupando con zelo del nostro giardino. Le temperature si sono alzate e, nonostante qualche rovescio, il clima è caldo e piacevole. Per questo motivo tendiamo a tenere le finestre aperte durante il giorno.

Quest’abitudine è ottima perché fa circolare l’aria ma nasconde un’insidia che tutti conosciamo.

Le mosche e le zanzare sono infatti sempre in agguato. Per evitare queste visite sgradite dobbiamo sapere che è incredibile come questa pianta terrà fuori casa mosche e zanzare per sempre.

Per evitare le visite continue e fastidiose di questi insetti ci sono varie opzioni. C’è chi si munisce di una racchetta elettrica per uccidere gli insetti, metodo cruento ma efficace che però non eliminerà il problema alla radice.

Poi è possibile spruzzare dei repellenti specifici, col rischio che causino reazioni allergiche in chi li respira. Anche questa soluzione è efficace solo sul termine.

In ogni caso le mosche e le zanzare continueranno ad apparire e a entrare a casa nostra, a maggior ragione se abbiamo un balcone pieno di fiori o un giardino ricco di piante.

È incredibile come questa pianta terrà fuori casa mosche e zanzare per sempre

La soluzione definitiva sono le piante che emettono odori fastidiosi per gli insetti, e per nostra fortuna ne esistono molte.

Oggi vogliamo parlare del Plectranthus coleoides, anche conosciuto come pianta dell’incenso. Questa pianta è della famiglia delle labiate ha le foglie piccole e verdi, un bell’aspetto e un odore gradevole ma non particolarmente intenso per noi umani.

Per mosche e zanzare invece ha un odore molto forte e sgradevole e per questo svolge un naturale effetto repellente.

Basterà posizionare un vaso di questa pianta sul davanzale esterno della nostra finestra e lei come per magia terrà fuori gli ospiti graditi. Non ci resta che sperimentare questo anticonvenzionale metodo repellente, che ci stupirà per la sua efficacia, provare per credere.