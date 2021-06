Con la bella stagione anche le zanzare e altri fastidiosi insetti arrivano a turbare i nostri giorni e le nostre notti. Soprattutto se viviamo vicino a parchi o zone verdi è probabile che le zanzare siano già arrivate.

Oggi vogliamo proporre un rimedio casalingo che ci permetterà di combattere i morsi delle zanzare in maniera ottimale tenendole lontane da noi e proteggendo tutta la famiglia. Vogliamo spiegare come realizzare l’efficacissimo rimedio fai-da-te per essere sempre protetti dalle zanzare.

I profumi perfetti per allontanare questi fastidiosi insetti

Se vogliamo tenere le zanzare lontano da casa nostra abbiamo già visto in questo articolo in che modo questa pianta può essere molto efficace.

Se però vogliamo tenere alla larga i fastidiosissimi insetti, l’idea migliore è indossare sul nostro corpo un repellente per zanzare. La soluzione migliore è letteralmente indossare un oggetto che sia impregnato di una sostanza fastidiosa per la zanzara.

Un metodo molto efficace è quello dei braccialetti di plastica porosi intrisi di repellente. Ora vediamo in che semplice modo possiamo realizzarne uno che potremo ricaricare periodicamente e portarci appresso ovunque andremo quest’estate.

L’efficacissimo rimedio fai-da-te per essere sempre protetti dalle zanzare

Innanzitutto dobbiamo scegliere quale olio essenziale usare come repellente; quelli più efficaci sono l’olio di neem e l’olio essenziale di citronella.

In particolare, la citronella effettua una naturale azione contro le zanzare, perchè risulta molto sgradevole a questi insetti. La buona notizia è che l’aroma di citronella risulta molto gradevole alla maggior parte delle persone.

Per realizzare il nostro braccialetto possiamo procurarcene uno di plastica. Quindi possiamo versare alcune gocce di olio essenziale.

Il braccialetto emetterà un piacevole odore e ci proteggerà notte e giorno dalle zanzare. Ogni mese dovremo ricaricarlo versando altre gocce in modo che sia sempre efficace.

Grazie a questo semplicissimo rimedio riusciremo a proteggere noi e la nostra famiglia.