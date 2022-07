Capricorno in luna di miele ma Sagittario con grandi possibilità economiche in questo luglio fortunato

Innamorarsi d’estate è bellissimo. Il bel tempo aiuta gli incontri, fa crescere le nuove conoscenze e svecchia quelle di lunga data. I giorni durano di più e c’è quindi più tempo per fare tante cose e con la bella stagione le persone solitamente migliorano pure il loro carattere.

Tra l’altro, d’estate, le persone riescono a liberarsi la testa da alcuni problemi e sono più spensierate. Ciò non vuol dire che siamo meno concentrati e meno focalizzati sulla nostra vita. Anzi, cerchiamo soltanto di darle un altro gusto, magari puntando più sulla qualità del tempo rispetto alla quantità.

Infatti, avremo il Capricorno in luna di miele ma Sagittario con grandi opportunità essenzialmente economiche e professionali.

Il segno innamorato

Il Capricorno a luglio avrà una grande possibilità. La luna sarà una super alleata, ma anche Marte in Ariete porterà delle grandi novità per l’aspetto sentimentale della vita di queste persone. In particolare, i classici malumori di coppia, tipici di tutte le coppie, ma molto presenti in quelle con almeno un Capricorno, sembrano diradarsi.

Infatti, ci sono buone notizie sia per chi ha già relazioni avviate da tempo, sia per chi sta insieme da poco.

In particolare, non si tratterà di un sogno destinato a finire bel breve termine. Parliamo proprio di una giusta presa di coscienza delle differenze caratteriali, che si possono creare tra 2 persone diverse. Queste possono trasformarsi in una forza della coppia e non soltanto in ostacoli.

Quindi, la strada sarà in discesa per tutti e basterà cercare di puntare molto sull’ascolto e sul dialogo.

Il Grande Trigono di fuoco mandato da Giove e Marte con l’aiuto di Chirone porta il Sagittario in una situazione completamente nuova e positiva. Infatti, anche se i guadagni sembrano sempre più risicati, la situazione finanziaria complessiva migliora. Si tratta forse di qualche giusta accortezza o qualche utile attenzione sulle spese che porta i nati sotto questo segno a vedere il loro portafoglio ingrossarsi sempre più.

Anche sul piano vacanze ci sono ottime notizie, forse grazie ad un’attenta selezione delle mete più economiche, ma sempre belle.

