Dopo un lungo inverno freddo e l’arrivo di una tiepida primavera è giunta l’estate. In questa stagione i ragazzi vanno in vacanza e trascorrono più tempo con i loro amici, dedicandosi a qualche hobby e agli sport con più serenità.

Chi lavora fa il conto alla rovescia per le agognate ferie. Nel frattempo cerchiamo di rinfrescarci in ogni modo, non solo con l’aria condizionata o i ventilatori.

In estate, infatti, aumenta il consumo di acqua, bibite di ogni genere e frullati. In alcuni casi cerchiamo di reintegrare i sali minerali persi sudando con degli integratori.

Per quanto riguarda l’alimentazione, si preferiscono cibi poco elaborati e freschi. Mangiamo insalate, affettati magri e, a volte, pesci e carni da cucinare senza molti grassi.

Per quanto riguarda i dolci, grandi e piccini preferiscono sorbetti e gelati. Ce ne sono di tanti gusti e in gelateria c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

A casa possiamo prepararne di tanti tipi. Per fare un gelato con un frutto estivo procuriamoci:

a) 500 g di anguria senza la buccia;

b) 400 g di latte condensato;

c) 100 ml di panna zuccherata;

d) gocce di cioccolato.

Ricaviamo la polpa dall’anguria e frulliamola. Versiamola in una ciotola e aggiungiamo il latte condensato mescolando.

A parte montiamo la panna e incorporiamola agli altri ingredienti. Uniamo un po’ di gocce di cioccolato, per simulare i semini, e mescoliamo. In uno stampo, magari rettangolare da plum cake, sistemiamo della pellicola trasparente e versiamo il composto. Ora poniamolo in freezer per 8 ore, mescolando di tanto in tanto. Appena il gelato sarà pronto, prepariamo i mochi.

I segreti per fare un morbido gelato alla frutta senza gelatiera con il latte condensato e servirlo in modo originale

I mochi sono dei dolcetti rotondi giapponesi da riempire in vario modo. La farcia classica tradizionale è quella con i fagioli rossi. Nel nostro caso i mochi conterranno del gelato. Questo è uno dei tanti modi per preparare dei dolci in casa anche in estate.

Per 4 persone ci occorreranno:

a) 160 g di farina di riso glutinoso;

b) 180 ml d’acqua;

c) 50 g di zucchero;

d) colorante verde per alimenti;

e) amido di mais.

Versare la farina, lo zucchero, qualche goccia di colorante e l’acqua in una ciotola e mescolare bene. Quando si otterrà un composto omogeneo, trasferirlo in una padella calda e continuare a mescolare per addensarlo. Spegnere e lasciare raffreddare.

A questo punto spargere sull’impasto dell’amido di mais e utilizzare un mattarello per tirare la pasta. Con un coppapasta o una tazza ricavare dei cerchi e riempirli con una pallina di gelato. Chiudere, dare una forma arrotondata e servire.

I mochi con il gelato sembreranno tante piccole angurie e insomma abbiamo scoperto, quindi, i segreti per fare un morbido gelato e come presentarlo in modo simpatico.

